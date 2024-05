Il giovane cantautore palermitano Zeta è pronto per l’uscita della nuova canzone “Luna”, disponibile da venerdì 31 maggio 2024. Un singolo fortemente introspettivo e che si contraddistingue profondamente per il modo in cui l’artista esplora tutte le emozioni di determinate esperienze.

“Luna” arriva a seguito dell’ottimo riscontro ottenuto con “NOTTI GARAGE”, la canzone che è stata pubblicata a fine marzo di quest’anno e per mezzo della quale il giovane cantautore palermitano ha aperto una nuova porta lungo il suo percorso artistico. L’ultimo lavoro di Zeta, in uscita venerdì 31 maggio, si interroga su una relazione e quanto il rischio di ferirsi uno con l’altra, o viceversa, dipenda prima da quanto valore si attribuisce a sé. Dunque, lo sguardo rivolto alla «Luna» è un modo per riflettere e riflettersi agli occhi dell’Altro al contempo.

Chi è Zeta, il cantautore palermitano del 2001

Zeta nasce a Palermo il 20 dicembre 2001, già durante le scuole medie si avvicina al mondo della musica iniziando a scrivere le sue prime canzoni, che lo porteranno negli anni successivi a registrare i primi brani in studio.

Il 2020 ha visto Zeta emergere con il singolo “Milano 5am”, un capolavoro indipendente disponibile su Spotify. La traccia ha segnato un punto di svolta nella carriera dell’artista, poiché gli ha permesso di definire la propria dimensione artistica e attirare un pubblico sempre più vasto. Il brano ha rapidamente scalato le classifiche, posizionandosi tra i primi 25 nella classifica Viral 50 Italia.

Nel corso degli anni, Zeta ha continuato a sorprendere il pubblico con una serie di singoli, tra cui “Cicatrici” (con il featuring di Tenth Sky), “Un Motivo” e “Solo Noi”. Il dicembre 2021 ha visto l’uscita dell’EP di debutto, “Lacrime”, per Collater.al Label, che ha ricevuto immediati elogi e risultati positivi.

Il 2022 ha segnato un’altra svolta per Zeta, con il lancio di “Demoni”, infatti, è nata una collaborazione innovativa con i produttori Polezsky e Kang Brulèe. Per mezzo di questo lavoro, il giovane cantautore ha rivelato un lato più audace e sperimentale del suo stile musicale. Nel corso dell’anno, sono stati rilasciati altri due singoli che hanno contribuito alla crescita e alla maturazione artistica dell’artista.

Il 19 maggio 2023, il cantautore di Palermo ha nuovamente stupito il pubblico con il singolo “SBAGLI”, confermando la sua capacità di reinventarsi e di offrire contenuti sempre freschi e coinvolgenti. Dopo un breve periodo di pausa, Zeta ha aperto il 2024 con un nuovo singolo, pubblicato il 26 gennaio, aprendo una nuova entusiasmante collaborazione con Pulp Entertainment per il brano “PERDERTI” e i due mesi dopo è stata la volta di “NOTTI GARAGE”. Due singoli con cui ha ridefinito la sua nuova personalità artistica, non rinunciando però alla sperimentazione e alla ricerca continua.

