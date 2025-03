Nella splendida cornice del Teatro Antico di Taormina, uno dei palcoscenici più affascinanti al mondo, andrà in scena un concerto di altissimo prestigio che vedrà protagonista il leggendario tenore Plácido Domingo, affiancato dal soprano di fama internazionale Maria Josè Siri e dal soprano Giuliana Di Stefano.

Cantante e direttore d’orchestra, tenore e baritono, artista eclettico con più di 150 ruoli, acclamato dal pubblico sui palcoscenici di tutto il mondo, Plácido Domingo è stato definito dalla critica “uomo del Rinascimento”, insignito di titoli onorifici e prestigiosi riconoscimenti, anche per il suo impegno umanitario.

Promotore di giovani talenti e fondatore di Operalia, il suo concorso di canto, l’artista madrileno è Ambasciatore mondiale della cultura spagnola e della zarzuela, il genere lirico spagnolo con cui esordì giovanissimo e di cui i suoi genitori furono grandi interpreti. Straordinariamente versatile, è stato anche direttore artistico e generale di prestigiosi teatri. Divulgatore dell’opera lirica con José Carreras e Luciano Pavarotti negli storici concerti de I Tre Tenori, Plácido Domingo è stato anche interprete di prime esecuzioni mondiali di opere liriche e pioniere del crossover esibendosi con artisti come John Denver, Julio Iglesias, Julie Andrews. Vincitore di 12 Grammy Awards, ha recitato in film-opera diretti da Franco Zeffirelli (Cavalleria rusticana, La traviata e Otello), Francesco Rosi (Carmen) e Giancarlo De Bosio(Tosca).

Parallelamente al canto si occupa con passione di direzione d’orchestra. Dal 2009 ha ampliato il suo repertorio, dedicandosi all’interpretazione di celebri ruoli del repertorio baritonale, in particolare verdiano. La sua straordinaria carriera artistica prosegue ininterrotta da oltre mezzo secolo e per questo incredibile traguardo è stato celebrato nei più prestigiosi Teatri d’opera del mondo.

Condividerà con lui il palcoscenico incantato del Teatro Antico di Taormina Maria Josè Siri, annoverata tra i più importanti soprani del panorama lirico internazionale. Nata in Uruguay con radici italiane si è avvicinata giovanissima alla musica, intraprendendo una carriera in rapida ascesa che l’ha portata ad inaugurare nel 2016 il Teatro alla Scala. Con un repertorio che spazia dal Belcanto al Verismo è un’acclamata interprete delle più celebri eroine verdiane e pucciniane.

A dirigere la prestigiosa Orchestra Sinfonica di Catania impegnata nell’evento sarà il Jordi Bernacèr, Maestro di origini spagnole dalla solida carriera internazionale che ai suoi esordi ha collaborato con direttori come Zubin Mehta, Georges Prêtre e in particolare con Lorin Maazel, oltre ad aver ricoperto l’incarico di Direttore Residente alla San Francisco Opera. L’orchestra sarà composta da musicisti selezionati e preparati dal Maestro Ruben Micieli.

Alla serata prenderà parte anche il soprano Giuliana Di Stefano, attiva dal 2015 al Teatro Massimo Bellini di Catania, ha partecipato a progetti come Fiabe in punta di piedi e Bellezza Belcanto Bellini. Dal 2019 si esibisce nei concerti dell’Italian Opera Taormina. Nel 2024 ha debuttato nell’opera con La Lupa di Marco Tutino e ha preso parte alla prima esecuzione italiana di Abesalom ed Eteri di Paliashvili.

Nel 2025 interpreterà Norina nel Don Pasquale di Donizetti al Teatro Massimo Bellini.

Un momento di particolare rilievo sarà affidato alla straordinaria pianista Leonora Armellini, la prima italiana ad aver vinto un premio al prestigioso Concorso Chopin di Varsavia, presenza costante nelle più prestigiose sale da concerto di tutto il mondo, che si esibirà in “Rapsodia Spagnola per pianoforte e orchestra Op. 70” di Isaac Albéniz. La sua interpretazione, caratterizzata da virtuosismo e intensità espressiva, sarà uno dei punti più attesi della serata.

A condurre l’evento sarà il noto presentatore Salvo La Rosa, che guiderà il pubblico attraverso un viaggio musicale di straordinario valore artistico.

L’intero evento è prodotto dalla Salemi Production, con la direzione artistica e l’ideazione del Maestro Davide Salemi, amministratore della società, che ha concepito e realizzato questo spettacolo esclusivo. Una serata pensata per esaltare la grande tradizione operistica e sinfonica in un contesto unico come quello del Teatro Antico di Taormina, portando sul palco artisti di fama internazionale.

Il concerto offrirà un’esperienza musicale straordinaria con l’esecuzione di celebri brani della grande tradizione lirica e sinfonica.

I biglietti sono acquistabili sulla piattaforma LiveTicket.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica, che avranno l’opportunità di assistere a una serata di altissimo livello artistico.

