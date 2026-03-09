Giovedì 26 marzo 2026 arriva al Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) uno dei capolavori assoluti della danza classica: Il Lago dei Cigni, sulle celebri musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij, presentato dalla Compagnia Almatanz con la coreografia di Luigi Martelletta.

Considerato il balletto più famoso e amato del repertorio classico, Il Lago dei Cigni racconta la struggente storia del principe Siegfried e della principessa Odette, vittima di un incantesimo che la condanna a vivere come cigno durante il giorno e a riacquistare forma umana solo nelle ore notturne. Tra amore, inganno e destino, il balletto conduce il pubblico in un mondo incantato dove tecnica, poesia e musica si fondono in un’esperienza scenica di grande intensità.





La produzione firmata dalla Compagnia Almatanz propone una lettura coreografica elegante e coinvolgente, capace di coniugare la tradizione della grande danza classica con una sensibilità scenica contemporanea. Le coreografie fresche e vivaci di Luigi Martelletta valorizzano la potenza espressiva del corpo di ballo e dei solisti, esaltando la raffinatezza tecnica e la dimensione emotiva di uno dei titoli più iconici della storia del balletto.

Luigi Martelletta ha vissuto sui palcoscenici più prestigiosi, dal Teatro dell’Opera di Roma ai grandi teatri europei: pur restando ancorato alla tradizione accademica, Il Lago dei Cigni mostra una visione personale e vitale, dove i codici classici abbandonano la rigidità plasmandosi in un linguaggio neoclassico.





Lo spettacolo restituisce tutta la magia di un’opera immortale: atmosfere suggestive, costumi raffinati e le indimenticabili partiture originali di Čajkovskij, arricchite da inserti di altri autori classici, accompagnano il pubblico in un viaggio tra sogno e realtà, confermando Il Lago dei Cigni come uno dei simboli universali della danza.

La musica conserva un ruolo centrale, affidata ad Alessandro Russo, che ne fa materia stessa che genera l’impulso dinamico. “La danza appare quindi come una creatura generata direttamente dal suono, in una simbiosi totale tra nota e gesto” fa sapere la Compagnia Almatanz.





Un appuntamento imperdibile per gli amanti del balletto e per tutti coloro che desiderano lasciarsi trasportare dalla bellezza senza tempo della grande musica e della danza classica.

I biglietti, a partire da 18 euro, sono acquistabili al botteghino del Teatro oppure online.



