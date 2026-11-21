Creare una sinergia tra professioni diverse per far crescere la cultura della donazione solidale. Si è chiuso con questo impegno, il 19 novembre scorso, l’incontro formativo “Il lascito solidale tra fiducia, responsabilità e futuro”, promosso dalla Fondazione Franco e Piera Cutino in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo e il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese.

L’iniziativa è stata dedicata al valore del lascito solidale come strumento per contribuire concretamente al futuro della ricerca, della cura e delle attività di interesse sociale, ponendo particolare attenzione al ruolo dei professionisti, notai e commercialisti, nell’accompagnare i cittadini verso scelte libere, consapevoli e responsabili. I lasciti testamentari sono una forma di donazione su cui la Fondazione Cutino punta molto e su cui continua a creare momenti di confronto e formazione. Con Notai e Commercialisti il dialogo è aperto da circa un anno e, di recente, la Fondazione ha dedicato una giornata informativa anche ai giornalisti.

“Consolidare la cultura della donazione è essenziale – ha detto Aurelio Maggio, presidente della Fondazione Cutino – Stiamo vivendo un momento in cui la storia della terapia della talassemia e dell’anemia falciforme sta evolvendo fino alla cura. Oggi abbiamo la disponibilità della terapia genica, ma avremo a breve anche la disponibilità di tanti farmaci che possono elevare il livello di emoglobina e ridurre il numero delle trasfusioni. Fare rete è fondamentale. Notai e commercialisti, così come il mondo dell’informazione, svolgono un ruolo importantissimo”.

La mattinata si è aperta con la presentazione e la visita al Campus di Ematologia Franco e Piera Cutino, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino una realtà impegnata nella ricerca e nell’assistenza ai pazienti affetti da patologie ematologiche rare.

Nel corso degli interventi istituzionali, la professoressa Mariasanta Napolitano, Direttrice dell’UOC Ematologia per le malattie rare dell’AOOR Villa Sofia Cervello, ha affrontato il tema della talassemia, ripercorrendo l’evoluzione della malattia e le prospettive future della ricerca e della cura.

Maggio ha illustrato la missione della Fondazione, le attività svolte e la campagna dedicata ai lasciti solidali. Giuseppe Cutino, Presidente onorario della Fondazione, ha approfondito invece la storia del Campus e di CasAmica, il valore della continuità dei progetti e l’importanza di costruire iniziative capaci di generare benefici duraturi nel tempo e di dare una casa anche al dolore, com’è stato per la sua famiglia dopo la perdita della sorella Piera, spenta dalla Talassemia all’età di 23 anni. “Mio padre – ha detto Cutino – mi ha lasciato questa eredità: costruire un luogo che la ricordasse, dove lei potesse continuare a vivere per sempre e dove altre persone con la stessa patologia potessero trovare condizioni di cura migliori fino a guarire dalla talassemia. Crediamo che dalla morte possa nascere sicuramente qualcosa di positivo anche nei confronti degli altri”.

Uno dei momenti centrali dell’incontro è stato il panel “Patrimonio e continuità”, condotto e coordinato da Stefania Petyx, che ha coinvolto rappresentanti del mondo delle professioni economiche e giuridiche e della Fondazione.

Al confronto hanno preso parte Nicolò La Barbera, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo; Fabio Chiossone, Vicepresidente del Comitato Pari opportunità dell’ODCEC Palermo; Rosa Li Destri, componente dello stesso Comitato; il notaio Michele Falletta, Segretario del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Palermo e Termini Imerese; e Aurelio Maggio, Presidente della Fondazione.

Il panel ha posto al centro il rapporto tra patrimonio, responsabilità e solidarietà, valorizzando il contributo che commercialisti e notai possono offrire nel favorire una maggiore conoscenza degli strumenti attraverso i quali è possibile destinare parte del proprio patrimonio a finalità solidali.

Particolare spazio è stato riservato anche all’analisi dell’evoluzione del fenomeno dei lasciti solidali in Italia. Paolo Anselmi dell’Università Cattolica di Milano ha presentato la ricerca annuale condotta per il Comitato del Testamento Solidale, approfondendo numeri, tendenze, cambiamenti nel profilo dei donatori e motivazioni alla base di queste scelte. La parte conclusiva dell’incontro ha previsto un momento di confronto con il pubblico e l’intervento di Sergio Mangano, Direttore Comunicazione e Fundraising della Fondazione Cutino che ha illustrato la campagna per i lasciti solidali con testimonial Rosario Fiorello. “Fiorello – ha ricordato Mangano – sostiene da sempre la Fondazione. Ci è stato vicino in tanti passaggi fondamentali e lo è ancora oggi”.

Soddisfazione è stata espressa anche dai responsabili dell’Ordine dei Commercialisti e del Consiglio Notarile dei distretti Palermo e Termini Imerese.

“Riteniamo che la possibilità di collaborare tra ordini professionali e realtà positive della società possa effettivamente consentire un riscatto e essere un po’ la strada, anche al di là dei livelli istituzionali, di miglioramento del tessuto sociale delle realtà in cui viviamo – ha detto Michele Falletta, Segretario del Consiglio Notarile di Palermo – Il nostro apporto, chiaramente, è soprattutto tecnico. Potremmo essere degli strumenti, in qualche modo, di affermazione della cultura del lascito solidale o di altre iniziative che possono supportare le attività della Fondazione”.

“Spesso noi commercialisti veniamo visti come professionisti dei numeri, ma siamo consapevoli che dietro ogni numero c’è una vita, una storia, una persona. Quindi abbiamo anche un ruolo sociale – ha sottolineato Cettina Martorana, Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’ODCEC Palermo – E in questo senso ci sentiamo responsabili di consigliare i nostri clienti verso fondazioni, enti del terzo settore che siano meritevoli della fiducia. E la Fondazione Franco e Piera Cutino lo è. Siamo consapevoli che insieme possiamo fare qualcosa di buono per la collettività e, in particolare, per le persone fragili”.

“Continuiamo un percorso di sinergia sociale con la Fondazione Cutino, che oggi coinvolge anche l’Ordine dei Notai. Il ruolo dei commercialisti – ha aggiunto Nicolò La Barbera, Presidente dell’ODCEC Palermo e Termini Imerese – è fondamentale per promuovere un cambiamento culturale, sensibilizzando i nostri clienti sulla possibilità di destinare lasciti testamentari a favore delle fondazioni. Il tema del “dopo di noi” non è ancora sufficientemente al centro dell’attenzione, ma la crescente sensibilità verso la donazione dimostra che il nostro Paese è pronto a riflettere su questi temi. Crediamo molto in questa collaborazione con la Fondazione Cutino, realtà autorevole e seria.

Maggiori info sui lasciti testamentari, sul sito della Fondazione Cutino: https://fondazionecutino.it/sostienici/lasciti-testamentari/





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