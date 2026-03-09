Grande risultato per il liceo “Leonardo”, che ha conquistato la vittoria alle Gare a Squadre di Matematica, svoltesi nelle sedi di Adrano, San Giovanni La Punta e Catania, ottenendo così la qualificazione alla finale nazionale, che si svolgerà a Cesenatico, il 10 e l’11 maggio. La squadra, che ha disputato la gara presso il liceo “Majorana” di San Giovanni La Punta, è composta dagli studenti: Matteo Alia, Lucia Cirino, Edoardo Intelisano, Serena Muscolino e Simone Restuccia di 4 G; Daniele Guarrera di 4 P; Diana Barbagallo di 3 G, del liceo matematico. Ad accompagnare i ragazzi alle gare, il capo dipartimento di Matematica e fisica, la docente Agata Santoro e l’insegnante Giacomo Tropea, come referente per le gare. Le finali nazionali delle Olimpiadi della Matematica, che comprendono anche le gare a squadre, si svolgeranno a Cesenatico dal 10 all’11 maggio, all’interno della manifestazione che riunisce, ogni anno, centinaia di studenti provenienti da tutta Italia, per confrontarsi nelle più prestigiose competizioni matematiche scolastiche.





La competizione, mette alla prova capacità logiche, rapidità di ragionamento e spirito di collaborazione. Gli studenti del liceo “Leonardo” hanno saputo distinguersi per preparazione, determinazione e affiatamento, riuscendo a superare le altre squadre partecipanti, nella sede di gara di San Giovanni La Punta, con una prestazione di altissimo livello.

Durante la gara la squadra ha affrontato una serie di problemi matematici di difficoltà crescente, da risolvere nel minor tempo possibile. Il lavoro di squadra è stato fondamentale: ogni studente ha contribuito con le proprie competenze, coordinandosi con i compagni per trovare rapidamente le soluzioni corrette.





Per le gare individuali delle Olimpiadi della Matematica a Cesenatico, si è inoltre qualificato lo studente Matteo Alia, gare in cui accedono solo trecento studenti d’ Italia. Simone Restuccia svolgerà la gara di spareggio martedì, 11 marzo, per la qualificazione alle gare individuali delle Olimpiadi della matematica.

La vittoria rappresenta un importante riconoscimento per l’impegno degli studenti e per il lavoro svolto dai docenti, che li hanno preparati nel corso dell’anno. La qualificazione alla fase nazionale è infatti uno dei traguardi più prestigiosi nell’ambito delle competizioni matematiche scolastiche.





Ora l’attenzione è rivolta alla finale nazionale di Cesenatico, dove le migliori squadre d’Italia si sfideranno per il titolo. Per il liceo “Leonardo” si tratta di un’occasione importante per confrontarsi con realtà provenienti da tutto il Paese e per rappresentare con orgoglio la propria scuola.

L’intera comunità scolastica festeggia questo successo e guarda con entusiasmo alla prossima sfida, augurando alla squadra di proseguire il proprio percorso con la stessa passione e lo stesso spirito che li hanno portati fin qui.





«Accogliere a scuola la squadra vincente -ha commentato la dirigente Tiziana D’ Anna- è stato un momento di grande emozione e di profondo orgoglio per tutta la comunità scolastica. Il loro successo alle Gare a Squadre di Matematica, è il risultato di impegno, costanza e passione per lo studio. Come dirigente, insieme ai docenti che li hanno accompagnati e preparati in questo percorso, abbiamo voluto salutare e congratularci personalmente con i ragazzi al loro rientro. Questa vittoria -ha aggiunto la preside- dimostra quanto il lavoro di squadra, la curiosità intellettuale e la determinazione possano portare a risultati straordinari. La qualificazione alla finale nazionale rappresenta – ha detto- un traguardo prestigioso non solo per gli studenti coinvolti, ma per l’intero liceo, che vede premiati l’entusiasmo e la dedizione con cui i nostri giovani affrontano le sfide culturali. A nome di tutta la scuola- ha concluso- auguriamo alla squadra di vivere con lo stesso spirito anche la prossima esperienza e di continuare a portare alto, con orgoglio, il nome del nostro istituto.»

Sabato 07 marzo, il liceo “Leonardo” è stata sede ospitante della finale d’ area, ovvero la semifinale nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo, promossi dall’ AIPM (Accademia italiana per la promozione della matematica) “Alfredo Guido”, ospitando, nella sede centrale dell’ istituto, 150 studenti, dalla prima media al terzo superiore della provincia.

Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , 1, GIARRE, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.