Palermo, 27aprile 2024 – Il maltese Andrew Grech, vincitore lo scorso anno in 1:13:51 della Mezza Maratona di Mazara del Vallo, sarà l’atleta da battere alla XXIII edizione della Maratonina di Terrasini in programma domenica 5 maggio. La gara, organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Media@ sotto l’egida della FIDAL, con il patrocinio del Comune di Terrasini, sarà valida per il campionato regionale master per società di Mezza Maratona e quale terza tappa del Running Sicily.

Running Sicily – Grech è reduce dal secondo posto centrato a febbraio nella LifeStar Malta Marathon e punta a bissare il successo ottenuto nel 2023 nel circuito internazionale organizzato dall’Agex di Nando Sorbello. L’XI edizione del Running Sicilu si articola quest’anno in 5 tappe: dopo la 39^ Malta Marathon del 25 febbraio scorso e la XIV Fontalba Marathon Antonello da Messina del 10 marzo, il programma prevede domenica 5 maggio la XXIII Maratonina di Terrasini, il 20 ottobre l’XI Palermo International Half Marathon e l’1 dicembre la XV Maratonina di Sicilia a Mazara del Vallo. Bisognerà partecipare almeno a 3 gare per puntare ad un piazzamento finale.

Nella classifica parziale per società, dopo 2 prove è in testa – sia tra gli uomini che tra le donne – la maltese Evolve Endurance Club.

Maratonina di Terrasini – L’anno scorso a vincere con il tempo record di 1:05:51 fu il burundese Onesphore Nzikwinkunda, mentre tra le donne è stata Maria Grazia Bilello a monopolizzare l’Albo d’oro delle ultime 3 edizioni.

La XXIII Maratonina di Terrasini, con partenza (alle 8.30) ed arrivo in Piazza Falcone e Borsellino, si articolerà su 3 giri di un percorso cittadino. In programma anche una gara sui 7 km. ed una sui 14 km.

Per tutte le informazioni sulla gara e sulle iscrizioni (ancora aperte) si invita a consultare il sito internet della manifestazione: www.maratoninaditerrasini.it. Si ricorda che è possibile iscriversi, oltre che online, anche nel negozio Cammarata Sport di via Duca della Verdura 28 a Palermo. (nr)

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.