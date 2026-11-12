Palermo guarda al proprio mare per capire cosa vuole diventare. Lo farà oggi, giovedì 12 novembre, dalle ore 10, al Loggiato San Bartolomeo, in via Vittorio Emanuele 25, dove si apre la terza edizione de “Il Mare di Palermo – Energia permanente per il turismo, l’economia e la città”. Una giornata di confronto che riunisce istituzioni, mondo diplomatico, università e imprese attorno al ruolo della città nel Mediterraneo.

Al tavolo siedono il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore comunale al Turismo e allo Sport Alessandro Anello. Per il governo regionale partecipa, tra gli altri, l’assessore alle Attività produttive Edy Tamajo. Interviene anche l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, presieduta da Annalisa Tardino. La giornata ha un taglio internazionale. Partecipano rappresentanze consolari, tra cui quelle di Marocco e Tunisia, che discutono del posto di Palermo nelle relazioni economiche, culturali e turistiche tra le due sponde del Mediterraneo.





Il programma si articola in sette orizzonti, ciascuno dedicato a un tema. Si parla delle nuove rotte dell’economia marittima, della valorizzazione delle coste e delle borgate marinare, del turismo crocieristico e della blue economy. Gli ultimi incontri riguardano le opportunità per le imprese, gli investimenti e i cambiamenti portati dall’intelligenza artificiale.

Al dibattito contribuiscono l’Università degli Studi di Palermo, la Camera di Commercio Palermo-Enna e il mondo della formazione, rappresentato dall’Istituto Nautico Gioeni-Trabia. Intervengono inoltre numerose associazioni e realtà imprenditoriali legate al mare.

La manifestazione è promossa e finanziata dal Comune di Palermo, Assessorato al Turismo e allo Sport. L’ideazione e l’organizzazione spettano a E.C.U. – European Culture University ETS, presieduta da Francesco Panasci, che ne è anche ideatore e direttore. Durante l’evento resta allestita una mostra fotografica dedicata ai sette orizzonti del mare.





I giornalisti possono ottenere 2 crediti formativi professionali. Il corso è gratuito e in presenza e si trova sulla piattaforma della formazione professionale dei giornalisti, nella sezione “Ente terzo”: basta cercare European Culture University e scegliere “Il Mare di Palermo – III edizione”.

L’appuntamento, quindi, è fissato per giovedì 12 novembre alle 10, nel cuore del centro storico, a pochi passi dal porto che la giornata mette al centro della discussione.