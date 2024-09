Sciacca, 27 settembre 2024 – Il Museo Diffuso dei 5 sensi, insieme al comune di Sciacca, è orgoglioso di annunciare un evento speciale di accoglienza diffusa, che avrà luogo domani, accogliendo 34 operatori di settore, tra cui tour operator, giornalisti di viaggio e agenzie. Questa iniziativa, organizzata dalla borsa Archeoexperience di Paestum, segna un passo significativo verso la promozione di Agrigento capitale della cultura e rappresenta un’importante opportunità per farci conoscere.

Il nostro obiettivo è mostrare la provincia di Agrigento come un luogo ricco di autenticità e genuinità. questo evento non solo permetterà ai partecipanti di scoprire le bellezze del nostro territorio, ma contribuirà anche a creare connessioni significative con le comunità locali. crediamo che questa interazione possa generare ripercussioni economiche positive e sostenibili, stimolando il turismo responsabile e l’economia locale.

Désirée Li Bassi, direttrice operativa del museo diffuso, commenta: “Siamo entusiasti di avere l’opportunità di presentare il nostro patrimonio culturale a questi operatori. la nostra missione è far sì che le esperienze che offriamo si traducano in opportunità reali per il nostro territorio, contribuendo a costruire un futuro sostenibile e prospero.”

Tony Russo, presidente del Museo Diffuso, aggiunge: “Ospitare questi professionisti del settore turistico è un passo fondamentale per valorizzare le potenzialità della nostra provincia. Siamo convinti che questa accoglienza diffusa possa creare nuove opportunità economiche e rafforzare il legame tra il turismo e le comunità locali.”

Il Museo Diffuso dei 5 sensi e il Comune di Sciacca sono pronti ad accogliere i nostri ospiti con entusiasmo, promuovendo un’idea di turismo che sia non solo un’esperienza, ma anche un contributo tangibile al nostro territorio.





