Sarà piazzetta Bagnasco la prossima tappa del “NewBookClub On the Road”. Alle 17.30 di giovedì 29 agosto il via a uno dei laboratori di scrittura all’aperto ispirati, come solito di questa iniziativa, dall’ambiente circostante e dai temi lanciati nel qui e ora dell’incontro.



“La città tra le righe, la piazza in scrittura” la sintesi di un progetto che vedrà i partecipanti scrivere per un’ora circa in completa libertà secondo lo stile e il genere che si predilige: un racconto breve, una poesia, un flusso di pensieri, un disegno. Si passerà, poi, al momento centrale dell’incontro: le letture. In maniera del tutto volontaria, chi vorrà leggerà ciò che ha composto durante il momento scrittura.

Un’associazione, il “NewBookClub Community Lab”, a cui ha dato vita il gruppo composto da guidata da Alessio Castiglione, Gaia Garofalo, Simone Napoli, Nazareno Inzerillo e Margherita Chinnici, attorno ai quali è cresciuta una comunità di amanti della scrittura alla cui base c’è la condivisione e l’ascolto degli altri.

La partecipazione è libera e non ci sono limiti di posti. Per informazioni, si può contattare il numero (Whatsapp) 379.6720081

Proseguono gli eventi nella piazzetta più ventilata e fresca della città, dove si stanno susseguendo momenti di confronto attorno a novità editoriali e con rappresentanti del mondo culturale, artistico, imprenditoriale, del Terzo Settore e istituzionale. Un ricco cartellone, che ha come sponsor Cappadonia Gelati e Liberto Motisi fiori. Modusvivendi la libreria che cura le presentazioni di libri alla presenza degli stessi autori.

Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

