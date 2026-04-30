Anfibio – al secolo Guido Fiorenza – si presenta nel panorama discografico con un album dal titolo “Mondi” per l’etichetta SorryMom!, disponibile in formato CD e su tutti gli stores e piattaforme streaming dall’8 MAGGIO 2026.



Dopo anni di attività legata a tribute band e busking, il musicista napoletano, ormai da tanti anni based in Sicilia, a Catania, decide di intraprendere un progetto personale, prima autoprodotto e successivamente supportato da etichette indipendenti quali Orangle Records ed infine la veneta SorryMom!

L’album è composto da nove tracce, scritte e arrangiate da Anfibio nel corso dei suoi quasi 30 anni di attività, ma registrate solo fra il 2022 e il 2024 nello studio di registrazione Impronte Records. Alcuni singoli risalgono all’adolescenza dell’artista e trattano temi molto personali, legati alla fine di un amore, alla protesta sociale o alla scoperta del mondo. A questi si aggiungono brani di nuova stesura, nei quali si percepisce la crescita personale dell’artista e l’interesse verso le politiche contemporanee.





“Chiudo un capitolo della mia vita. Ombre, Madrenalina e Non perderti sono state scritte a fine anni Novanta e per me è una liberazione poter chiudere questi pezzi in un CD e guardare ora avanti per nuove scritture e sperimentazioni” sottolinea il cantautore e aggiunge “Il titolo Mondi è un invito a navigare nel mio passato e nel mio presente” sottolinea il cantautore.

I brani di Mondi raccontano viaggi interiori e tensioni sociali, il bisogno di restare autentici mentre tutto cambia. Ogni canzone è un grido, un racconto reale in cui potersi rispecchiare, riconoscersi e ritrovarsi senza difficoltà.

Si tratta di un mix di buon rock italiano con venature e arrangiamenti made in USA. Chitarre piene, batteria viva e voce ruvida, senza nessun compromesso digitale.





Tutti gli arrangiamenti sono frutto della collaborazione del cantautore con Claudio Zampa di Impronte Records, ad eccezione del singolo Controvento, che vede la cooperazione con Giacomo Iannaci di Morning View Studio.

“Mondi” nasce dalla sinergia di musicisti diversi per provenienza geografica e background musicale: batteria partenopea, basso siculo e chitarre milanesi, a cui si aggiungono le percussioni africane nel singolo Trinacria. Un mix perfetto che viene completato dalle registrazioni nello studio romano di Impronte Records. “Un’esperienza unica poter lavorare con artisti così diversi tra loro” dichiara l’artista.





L’uscita dell’album è stata preceduta dalla pubblicazione di alcuni singoli, tre dei quali accompagnati da videoclip.

Il videoclip di “Ombre” presenta due Anfibio, una l’ombra dell’altro con due personalità differenti. È stato girato in un teatro di Portici (NA) sotto la regia di Francesco Mucci, figlio d’arte dell’attrice napoletana Nunzia Schiano.

Il video lyrics di “Clandestino” è stato creato e prodotto dallo stesso Anfibio e ci porta in un viaggio all’interno della copertina del singolo.

Il video di “Controvento” è stato girato nel centro storico di Napoli sotto la direzione di Frè del gruppo dei content creator di Casa Surace. Con la tecnica del green screen Anfibio viene proiettato all’interno del deserto, sfidando grandi raffiche di vento.





BIOGRAFIA

Anfibio, all’anagrafe Guido Fiorenza, è un cantautore rock italiano nato all’ombra del Vesuvio. Inizia a scrivere e a comporre fin dai tempi del liceo. Il nome d’arte Anfibio nasce da un’epifania legata all’ascolto di un brano dei Litfiba che ben sposava i repentini cambi di ruolo nella band da lui fondata: dalla chitarra ritmica al basso fino alla batteria, Anfibio, cambiava “pelle” e si trasformava. “Credo che aprire la porta su altri strumenti sia stato un passo importante nel mio percorso, fondamentale per la costruzione dei miei pezzi” afferma il songwriter.

Nonostante le sonorità americane Anfibio da subito sceglie di scrivere esclusivamente in italiano. “Voglio che le persone possano raggiungere in tempo reale i miei testi” dichiara l’artista.





PUBBLICAZIONI :

Nel luglio 2022 esce su tutte le piattaforme il primo singolo “Prossima Destinazione”, un brano folk-rock dedicato ai viaggi improvvisati, scritto on the road tra le strade e gli ostelli di tutta Europa.

Pochi mesi dopo, nel novembre 2022, arriva il rock di “Madrenalina”, scritta in fase adolescenziale e che racconta degli incredibili anni 90 vissuti in prima persona dal cantautore.

Nel marzo 2023 esce la ballad pop-rock “Ombre” accompagnata dal videoclip ufficiale.

La canzone parla della libertà di rivivere nei sogni le persone perdute negli anni.

In autunno il primo contratto con una label, la Orangle Records con la quale viene pubblicato il rock di “Controvento”. Canzone di rivolta dedicata ad una società sorda verso le nuove generazioni.

Il brano viene accompagnato da un videoclip sotto la regia di Frè.

Nel maggio 2024 è il turno dell’ultimo singolo “Clandestino” sotto la label SorryMom!

Un vero e proprio racconto che vede la nascita di un ribelle, la successiva consacrazione ad eroe e la sua inevitabile fine per mano di un suo fedele sostenitore.





TRACK LIST – “MONDI”

1 – Controvento

2 – Clandestino

3 – Ombre

4 – Trinacria

5 – Prossima Destinazione

6 – Nuove Onde

7 – Salva il tuo tempo

8 – Madrenalina

9 – Non perderti



Hanno collaborato alla realizzazione dell’LP:

Anfibio – musica, testi, voce, chitarra acustica, chitarra elettrica, armonica, marranzano

Claudio Zampa – chitarra acustica 12 corde, chitarra elettrica (2,3,5,8)

Flavio Zampa – basso elettrico (2,3,5,6,8)

Gianmarco Ricasoli – chitarra elettrica (2,6,8)

Walter Marzocchella – batteria (2,3,4,5,6,7,8,9)

Pierluca Deioma – basso elettrico (4,7,9)

Vincenzo Pennacchio – chitarre elettriche (4,7,9)

Abramo Laye – percussioni (4)

Giacomo Iannaci – basso elettrico, chitarre elettriche (1)

Massimo Santonocito – batteria (1)



1 – Controvento :Scritta nel maggio 2023, è stata registrata e missata al Morning View di Ragalna (CT). Il pezzo è stato arrangiato a 4 mani col produttore Giacomo Iannaci.

2 – Clandestino : Uscita nel 2024, è stata registrata, missata e masterizzata da Impronte Records di Rocca Priora (RM). La batteria è stata registrata al Freaky Room di Cercola (Napoli)

3 – Ombre : Uscita nel marzo 2023 ma scritta nel 1999, è stata registrata, missata e masterizzata da Impronte Records di Rocca Priora (RM), la batteria è stata registrata al Freaky Room di Cercola (NA)

4 – Trinacria : Registrata nel settembre 2024 è stata missata da Impronte Records di Rocca Priora (RM) dove sono state registrate la voce, la chitarra acustica e il marranzano. Le percussioni e il basso sono state registrate al Buddy Sound di Catania; la batteria è stata registrata al Freaky Room di Cercola (NA), le chitarre sono state registrate al Magnitude Studio di Seregno (MI)



5 – Prossima destinazione : Uscita nel luglio 2022 è stata registrata, missata e masterizzata da Impronte Records di Rocca Priora (RM), la batteria è stata registrata al Freaky Room di Cercola (NA)

6 – Nuove onde : Il pezzo è stato registrato, missato e masterizzato da “Impronte Records” ai Castelli Romani, la batteria è stata registrata al Freaky Room di Cercola (NA).

7 – Salva il tuo tempo : Scritta nel settembre 2024, registrata presso Impronte Records di Rocca Priora (RM); il basso è stato registrato al Buddy Sound di Catania; la batteria è stata registrata al Freaky Room di Cercola (NA), le chitarre sono state registrate al Magnitude Studio di Seregno (MI)

8 – Madrenalina : Scritta nel 1998, registrata presso Impronte Records di Rocca Priora (RM); la batteria è stata registrata al Freaky Room di Cercola (NA)

9 – Non perderti : Nata nel 1999 e registrata presso Impronte Records di Rocca Priora (RM); il basso è stato registrato al Buddy Sound di Catania; la batteria è stata registrata al Freaky Room di Cercola (NA), le chitarre sono state registrate al Magnitude Studio di Seregno (MI).



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