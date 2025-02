Un servizio destinato soprattutto alle fasce più svantaggiate della popolazione, dagli anziani ai migranti, a tutti i cittadini che hanno difficoltà all’utilizzo degli strumenti informatici e della comunicazione digitale, oggi sempre più in uso, per facilitarne i rapporti in particolare con la Pubblica Amministrazione ma anche con i vari Enti o per le varie esigenze della quotidianità.

Si tratta dell’attivazione del “Punto Digitale Facile” avviato dal Gal Natiblei grazie alle risorse del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (misura 1.7.2), in collaborazione con l’Amministrazione comunale, presso i locali della Biblioteca comunale di Canicattini Bagni, Palazzo Messina Carpinteri, in via XX Settembre 36, dove facilitatori digitali, personale specializzato appositamente formato, sono disponibili a fornire tutta l’assistenza e il supporto possibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00, anche su prenotazione telefonando allo 0931946573.

Il servizio è fruibile da tutti i cittadini che possono così avere l’assistenza gratuita per le loro esigenze nei confronti delle procedure digitali, ma anche, se richiesta, la formazione necessaria per acquisire le competenze ad utilizzare in modo autonomo, comodamente da casa, i servizi digitali.





Attraverso questo servizio gratuito, pertanto, i cittadini che hanno difficoltà ad approcciarsi alle procedure digitali e informatizzate potranno: richiedere lo SPID per accedere ai servizi online dei vari Enti o magari modificare o cambiarne la password; potranno accedere al FSE, il Fascicolo Sanita-rio personale per le prenotazioni, per vedere le prescrizioni mediche, pagare o cambiare medico; accedere all’AppIO; al PagoPA per i pagamenti; registrare una PEC gratuita; avere il supporto per la gestione dell’email personale; accedere ai servizi e operatore sul sito dell’INPS; provvedere all’iscrizione nelle varie Scuole; registrare il dominio digitale INAD; CIE per l’accesso ai servizi on-line; accedere alla piattaforma delle notifiche digitali SEND; richiedere e scaricare certificati anagrafici, di stato civile, residenza o cambiare la residenza e indirizzo attraverso ANPR, l’Anagrafe Nazionale Unica; accedere al portale dell’ACI per pagare il bollo dell’auto; o al portale del contribuente per la TARI, la TASI e l’IMU; o a quello dell’Agenzia delle Entrate per richiedere il duplicato del codice fiscale e della tessera sanitaria; a quello del PassaportOnline per prenotare il rilascio del passaporto; inviare segnalazioni o reclami alla Pubblica Amministrazione; ai servizi Elettorali per verificare la sezione e il plesso di voto; provveder all’iscrizione o alla cancellazione dagli Albi Elettorali (Presidenti e Scrutatori); iscriversi all’Albo dei Giudici Popolari; o inserire dichiarazioni sul sito Lavoro.gov.it.





«Un servizio importante, oggi indispensabile per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, o nelle piattaforme dei vari Enti per richiedere prestazioni o avviare procedure senza biso-gno di spostarsi da casa – sottolinea il Sindaco Paolo Amenta -. Un servizio gratuito con l’aiuto di personale specializzato, di cui possono usufruire che anche i cittadini di Canicattini Bagni, essendo il Comune socio del Gal Natiblei, che permetterà anche a chi non ha esperienza con le nuove procedure informatiche, i siti web e i servizi online, di non restare indietro. Potendo altresì accedere anche ai percorsi di formazione, sia singoli che di gruppo, per acquisire le necessarie competenze e poter, se si vuole, operare comodamente da casa in modo autonomo, migliorando la propria qualità della vita. La transizione digitale rappresenta ormai il futuro per rendere più efficiente i servizi nella Pubblica Amministrazione così come nel privato, e bisogna essere preparati, o come in questo caso avere la garanzia di essere assistiti da personale preparato nell’esercitare il proprio diritto di cittadinanza».

Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

