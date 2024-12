La Ragione Giusta è un giovane cantautore siciliano, emerso nella scena musicale nostrana da circa un anno ed è riuscito a costruire già un’identità artistica chiara con uno stile che non offre troppi punti di riferimento. Quello di La Ragione Giusta è un indie-pop, in Sicilia abbastanza raro da ascoltare, che lo rende un’interessante scoperta del nuovo panorama musicale.

Il 20 dicembre 2024 esce il nuovo singolo de La Ragione Giusta dal titolo “Mille Modi”, un singolo che contiene riferimenti da Leopardi a Baglioni, a dimostrazione della scrittura sofisticata di cui è dotato l’artista. La canzone prossima all’uscita narra il fascino della complessità che caratterizza la vita, in un contesto socio-culturale che tende a semplificare e a trarre conclusioni affrettate su eventi che si presentano anche nella vita di tutti i giorni per via della schizofrenia del «tutto e subito».

Biografia La Ragione Giusta

La Ragione Giusta è un cantautore siciliano nato nel 2003 a Sciacca ma da un paio d’anni vive stabilmente a Palermo anche per il suo percorso artistico. Fin da piccolo ha nutrito una profonda passione per la musica, coltivando il suo talento attraverso esibizioni live e pubblicazioni indipendenti.

Il suo esordio ufficiale nel mondo della musica arriva nel febbraio 2023 con il singolo “Cerotti”, accolto con entusiasmo e inserito nella prestigiosa playlist “Swipe Pop” di Apple Music.

A luglio dello stesso anno, La Ragione Giusta conquista il pubblico vincendo l’RDS Summer Festival, un contest che gli consente di aprire i concerti di artisti di spicco come: Tommaso Paradiso, Baby K e Aka 7even. Questa vittoria consolida la sua presenza nella scena musicale, dimostrando la sua capacità di emozionare e coinvolgere il pubblico.

Dopo queste tappe all’inizio della sua carriera, La Ragione Giusta si presenta come uno degli artisti più interessanti che provengono dalla Sicilia. Si tratta di un cantautore che possiede una notevole abilità nella scrittura che incastra con suoni ricercati che gli consentono di avere uno stile tutto suo.





