“How long can a PAGE be? It can be long many miles”. No, non è né un proverbio né un modo di dire mutuato dalla cultura british. È solo un piccolo gioco di parole che permette di connettere “Page”, l’ultimo lavoro discografico del chitarrista e compositore Germano Seggio, e “MILES” di Miles Davis, il musicista statunitense da cui prende il nome l’omonimo jazz club palermitano sito in al numero 5 di Via Enrico Albanese.

Proprio al “Miles Davis Jazz Club”, insieme agli inseparabili musicisti Vito Di Pietra (batteria) e Marco D’Arpa (basso) e ad una guest star d’eccezione come l’icona Marcello Mandreucci, il 19 luglio alle 21.30 Seggio proporrà “Page live”. Sarà un concerto nel quale – oltre ad eseguire integralmente le tracce presenti nell’album pubblicato nel 2024 – scaverà nel suo passato più recente ed in quello più remoto estraendo gioielli dall’apprezzatissimo “Alta Quota” (album del 2019) e dall’oramai storico ma sempre attuale “Life Box” (2010).

In questa location intima ed a misura di musicista ed ascoltatore, questo concerto si propone come veicolo di empatia. Perché non sono e non devono essere per forza i megapalchi da superstar i creatori di quella magia chiamata “emozione” e, in questo, la chitarra di Germano Seggio riesce sempre a dimostrare ad ogni ascolto quanto pathos possano sprigionare le sue corde e quanto cuore ci possa essere dietro ogni singola nota suonata.

L’appuntamento è imperdibile. “Save the date”, come dicono oltremanica: venerdì 19 luglio alle ore 21,30, “Page Live” presso il “Miles Davis Jazz Club” di Palermo in via Enrico Albanese n.5

Luogo: Miles Davis Jazz Club, Via Enrico Albanese, 5, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.