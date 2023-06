Il Partito Democratico Unione Provinciale di Palermo aderisce al Pride cittadino del prossimo 24 giugno.

Saremo presenti per rivendicare la piena uguaglianza e la piena cittadinanza della comunità lgbtqia+ anche in Italia: intendiamo contrastare le politiche del governo Meloni e della maggioranza di destra che negli ultimi mesi si sono resi protagonisti di un inedito attacco a questa comunità, in particolare alle famiglie arcobaleno e all3 loro figl3. Si tratta di un attacco che non solo relega il nostro Paese su posizioni del tutto analoghe ai Paesi di Visegrad, come anche il Parlamento Europeo ha già certificato nelle scorse settimane, ma lede anche il principio costituzionale di uguaglianza fissato nell’art. 3 della Costituzione.

All’Italia serve una politica diversa da quella che cerca un capro espiatorio al giorno senza fornire soluzioni: occorre contrastare le emergenze sociali, tutelare la scuola pubblica, accompagnare la conversione ecologica, restituire dignità al lavoro e superare il patriarcato, realizzando una società veramente inclusiva in cui ogni persona possa godere di pari diritti, tutele e benefici.

