Il plauso del deputato Marco Intravaia, componente della Commissione Regionale Antimafia, a giunta e consiglio comunale di Corleone che chiedono l’allontanamento dalla città di Giuseppe Salvatore Riina

di Press Service

10/05/2023

“Plaudo all’iniziativa della Giunta e del Consiglio comunale di Corleone che in un ordine del giorno, approvato dall’Aula e proposto dal sindaco Nicolò Nicolosi e dal governo cittadino, hanno auspicato l’allontanamento di Giuseppe Salvatore Riina, figlio del boss Salvatore, dalla città. Il giovane Riina in nessuna circostanza e in nessun modo ha dimostrato di prendere le distanze dalle scelte scellerate del padre e dell’organizzazione criminale mafiosa di cui era a capo. Il ritorno a Corleone del figlio del boss è certamente un grave danno per l’immagine della comunità composta nella sua stragrande maggioranza da persone perbene che nulla hanno a che fare con la mafia, desiderose di scrollarsi di dosso la terribile etichetta di capitale della criminalità organizzata. Siamo a fianco della Giunta e del Consiglio comunale affinché riescano a raggiungere l’obiettivo di allontanare Giuseppe Salvatore Riina da Corleone”.

È il sostegno espresso dal deputato di FdI Marco Intravaia, componente della Commissione Regionale Antimafia, alle istituzioni cittadine di Corleone che non gradiscono la presenza del figlio di Totò Riina in città.

