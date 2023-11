Il Comitato degli Italiani all’Estero (COM.IT.ES.) di Bruxelles, Brabante e Fiandre è lieto di annunciare la prima edizione del prestigioso Premio “IMPRENDITALIA,” che avrà luogo il 25 novembre a Bruxelles.

“Il Premio “IMPRENDITALIA” – afferma la presidente del COM.IT.ES. Alessandra Buffa – mira a valorizzare il lavoro e la professionalità degli imprenditori italiani operanti all’estero, sottolineando i successi, il benessere e l’innovazione che contribuiscono alla comunità, con particolare attenzione alla circoscrizione di Bruxelles, Brabante e Fiandre”.

“L’iniziativa – spiega il presidente della V commissione CGIE “Promozione Sistema Paese all’Estero”, e componente del COM.IT.ES. di Bruxelles Massimo Romagnoli – si inserisce nella più ampia visione della Commissione Imprenditoria e Industria, creata proprio per potenziare ulteriormente il ruolo degli imprenditori italiani nella regione. Un’occasione unica per celebrare gli imprenditori italiani che, con la loro dedizione e resilienza, portano avanti l’eccellenza italiana all’estero. Questi imprenditori sono veri ambasciatori dell’Italia all’estero, e il premio vuole essere un riconoscimento speciale per le aziende italiane che, radicate fuori dai confini nazionali, hanno diffuso il Made in Italy nel mondo, fungendo da ponte tra due paesi”.

L’evento prevede una cerimonia di presentazione del Premio “IMPRENDITALIA”, seguita da una Cena di Gala, durante la quale saranno annunciati e celebrati i vincitori delle diverse categorie. Le categorie del Premio comprendono HORECA, Trasporti, Costruzione, Moda/Arte, Under 35/Startup, Sostenibilità e Digitalizzazione, Imprese di Servizi, riflettendo la diversità e la ricchezza delle imprese coinvolte.

Il Premio ha ottenuto il patrocinio dell’Agenzia ICE, della Camera di Commercio Belgo-Italiana, del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero e del Gruppo Iniziativa Italiana, confermando così il suo riconoscimento ufficiale e l’importanza attribuita a livello istituzionale, e ha visto la partecipazione di imprenditori italiani o di origine italiana residenti in Belgio, con requisiti che includono cittadinanza italiana o origine italiana, rispetto delle normative fiscali e sociali, e contributo culturale ed economico alla comunità.

Un comitato di esperti, composto dalla presidente del COM.IT.ES., del presidente della Camera di Commercio Belgo-Italiana, dal direttore dell’Agenzia ICE, dal presidente del Gruppo di Iniziativa Italiana e dal presidente della V commissione CGIE “Promozione Sistema Paese all’Estero”, ha valutato le candidature.

