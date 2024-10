Il Premio del Pubblico LUX al 13. Catania Film Fest: proiezione del film Animal, sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo

La proiezione gratuita di Animal di Sofia Exarchou, tra i cinque film nominati per il Premio del pubblico LUX 2025, nella giornata della sezione di Catania Mediterranea dedicata alla Grecia, il 15 novembre da ZO

Catania, 14 ottobre 2024. – Il Catania Film Fest, in collaborazione con il Premio del Pubblico LUX 2025, promuove la proiezione gratuita del film Animal, con la presenza della regista Sofia Exarchou, il 15 novembre alle ore 19:00 presso ZO Centro Culture Contemporanee (piazzale Rocco Chinnici 6, Catania).

L’evento è inserito nel contesto della sezione fuori concorso Catania Mediterranea del 13. Catania Film Fest, con l’intenzione di conferire identità al territorio locale costruendo ponti con le aree più prossime del bacino mediterraneo: Palestina, Tunisia, l’anno scorso l’Albania, quest’anno la Grecia, di cui si intende valorizzare le connessioni culturali e sociali con la Sicilia orientale, coinvolgendo più specificamente la comunità ellenica.

Animal (Grecia, Austria, Romania, Cipro, Bulgaria) è il film che segue le vicende di Kalia, alla guida degli animatori in un resort all-inclusive sotto il sole cocente della Grecia. Con l’avanzare dell’estate e l’aumento della pressione lavorativa, le notti diventano violente. Ma quando i riflettori sono puntati sulla scena, lo spettacolo deve continuare.

I cinque film nominati al Premio del Pubblico LUX sono stati scelti da una giuria di professionisti del cinema provenienti da tutta Europa. Il Premio del Pubblico LUX punta a sostenere il cinema europeo e a premiare i film che affrontano questioni sociali di attualità.

La sezione fuori concorso Catania Mediterranea prevede un’intera giornata dedicata al cinema greco, il 15 novembre presso Zo, con una proiezione di due corti Aerolin di Alexis Koukias-Pantelis e The piece of liberty di Antigoni Kapaka (ore 08:30); una proiezione del capolavoro del cinema ellenico L’eternità e un giorno di Theo Angelopoulos (ore 09.30), in collaborazione con Caterina Papatheu, docente di Lingua e Civiltà della Grecia all’Università degli Studi di Catania, Carmelo Nicotra, regista e autore del documentario Risalendo il fiume. Un viaggio incontro a Theo Angelopoulos che sarà proiettato dopo il film e della giornalista critica di cinema del quotidiano La Sicilia, Maria Lombardo; una proiezione del film in concorso Stray Bodies-Corpi Erranti di Elina Psykou (ore 16); un focus sul cinema e attualità sulla Grecia (ore 18), condotto dalla giornalista di Radio 3 Laura Silvia Battaglia e infine, con una proiezione gratuita del film Animal di Sofia Exarchou (ore 19) e un Concerto di musica Greca (ore 21.30) eseguito dai musicisti Vaggelis Merkouris e Luca Cioffi.

Il Catania Film Fest (CFF) è organizzato da Daniele Urciuolo per Alfiere Productions e dall’associazione Catania Film Festival, con la collaborazione dell’Associazione Zo. La direzione artistica è composta dal critico cinematografico Emanuele Rauco, dalla regista e sceneggiatrice Laura Luchetti e dal fondatore Cateno Piazza. Il coordinamento della sezione Catania Mediterranea è affidato a Valentina Anastasi, Laura Silvia Battaglia, Marta Bellingreri, Nancy D’Arrigo, Aurelio Gambadoro e Pippa Sipala.

Il CFF è una manifestazione riconosciuta dal Coordinamento dei Festival Cinematografici in Sicilia e sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo, sostenuta dall’Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana e Sicilia Film Commission e dal MiC, Ministero della Cultura – Direzione Generale cinema e audiovisivo, con il supporto dell’Istituto Ellenico di Cultura, e con il patrocinio del Comune di Catania e l’Ambasciata della Grecia in Italia. A questi si aggiungono altri enti pubblici, associazioni e sponsor privati.

Luogo: ZO Centro Culture Contemporanee , piazzale Rocco Chinnici , 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

