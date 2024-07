Il Premio Internazionale di Poesia “I Versi non Scritti”® giunge alla sua ottava edizione. Il Premio, oramai consolidato, forte delle oltre 1.500 adesioni delle passate edizioni, e per i livelli qualitativamente alti raggiunti dai partecipanti.



Confermato il format della scorsa edizione con la gara tra le poesie in lingua italiana e in dialetto, la sezione speciale riservata agli studenti: che troveranno, anche quest’anno, uno spazio per esprimersi e iniziare a proporsi nel pianeta poesia, la sezione fotografica; il racconto inedito e le tesi di laurea (in ambito artistico, culturale, scientifico e tecnologico).

Sono, dunque, tutte riconfermate le 5 sezioni che compongono il Premio Internazionale di Poesia “I versi non scritti…”:

Poesia inedita italiana,

Poesia in dialetto/lingua straniera,

Fotografia a tema imposto,

Racconto inedito,

Tesi di laurea.

Tornano i premi speciali istituiti dai partner della manifestazione. In particolare sono da segnalare il Premio speciale “Migr-Azioni DECIMO ANNO: La poesia che include” (miglior opera a tema interculturale) che festeggerà i dieci anni del sodalizio teverolese: partner storico del Premio, e il Premio speciale “Felix” (miglior opera a tema legalità) che sarà assegnato da una Giuria popolare che sceglierà tra le prime 40 poesie partecipanti al concorso una sola lirica.

Il Premio Internazionale di Poesia “I versi non scritti”, lo ricordiamo, è organizzato dall’Organizzazione di Volontariato “Si Teverola Odv” – Teverola e sostenuto moralmente dalla Regione Campania, Provincia di Caserta, Istituto Comprensivo “G.Ungaretti” – Teverola, e gode della collaborazione esterna dell’Associazione Migr-Azioni Aps – Teverola, oltre a diversi partner tecnici.



Il bando completo del concorso è disponibile al link:

https://www.edizionimigrazioni.it/iversinonscritti, dove chi vuole partecipare, può trovare tutte le informazioni e il form per iscriversi. La partecipazione è completamente GRATUITA.

Scadenza ultima per l’invio degli elaborati è il 13 ottobre 2024, ore 23.59.



Luogo: TEVEROLA, CASERTA, CAMPANIA

