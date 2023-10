In una missione che ha visto il Presidente della 5ª Commissione “Promozione del sistema Italia all’estero” del CGIE e coordinatore del MAIE Europa, On. Massimo Romagnoli, consolidare legami con importanti realtà imprenditoriali siciliane, l’appuntamento di questa mattina all’Ars con l’eurodeputata Annalisa Tardino, commissario regionale della Lega, assume particolare rilievo. Qui, Romagnoli e Tardino hanno discusso dei fondi europei destinati alla Sicilia e delle opportunità di export per i prodotti “Made in Sicily”, così da favorire lo sviluppo economico della regione anche attraverso l’espansione commerciale internazionale.

Negli ultimi giorni, l’On. Romagnoli ha esplorato lo stesso tema con figure come Massimiliano Leonardi a Taormina, concentrandosi su un progetto di raccolta rifiuti e l’utilizzo per creare energia alternativa. Ad Acireale, con il Dott. Salvatore Messina della Bio.Med Srl per esportare una piattaforma siciliana all’estero.

Particolare attenzione è stata dedicata all’incontro con il Sindaco di Antillo, Davide Paratore, per discutere del “turismo delle radici”, in linea con l’iniziativa del Ministero degli Affari Esteri per il 2024 come l’“Anno delle radici italiane”. Questo progetto, fortemente voluto dal Ministro Tajani, mira a far ritornare gli italiani emigrati e i loro discendenti, creando opportunità economiche per i piccoli comuni, spesso trascurati.

“Sono moltissimi i benefici del progetto “Turismo delle Radici” – afferma Romagnoli – dal coinvolgimento delle comunità all’estero e dei Com.It.Es. nella creazione di un’offerta turistica adeguata; al potenziamento della rete dei musei dell’emigrazione italiana; e ancora, favorisce la digitalizzazione degli archivi delle anagrafi italiane; crea itinerari standard abbinati a esperienze personalizzate; promuove esperienze di “working holidays” in Italia per connazionali all’estero”.

Il Presidente Romagnoli ha approfondito ulteriormente temi sensibili per gli italiani all’estero con l’imprenditore Lillo Caronella a Messina, discutendo la possibilità di organizzare centri di telemarketing all’estero, coinvolgendo esclusivamente italiani iscritti all’Aire.

“L’obiettivo di questi incontri – conclude l’On. Romagnoli – è quello di potenziare la visibilità delle eccellenze siciliane e italiane all’estero, contribuendo allo sviluppo economico e culturale. Il CGIE sostiene e promuove con vigore queste iniziative, riconoscendo il loro valore strategico per il sistema Italia all’estero”.