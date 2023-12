Il Presidente della Commissione Antimafia On. Antonello Cracolici in visita alla Casa Salesiana del Gesù Adolescente di via Evangelista di Blasi a Palermo diretta da don Arnaldo Riggi

Giornata mondiale contro l’Aids, test gratuiti per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse domani in 7 ambulatori dell’Asp

PALERMO 30 NOVEMBRE 2023 – Basterà presentarsi muniti del documento di identità per sottoporsi gratuitamente allo screening per la ricerca di infezioni sessualmente trasmesse. L’iniziativa, in programma domani, venerdì 1 dicembre in occasione della Giornata mondiale ...