Nel corso dell’evento collaterale del G7 Agricoltura e Pesca, dedicato all’educazione alimentare, ambientale e alla promozione di stili di vita sani nei Paesi del G7 e in Africa, Salvo Palermo, presidente del progetto “Pronto a tavola”, ha partecipato come relatore alla tavola rotonda. Palermo ha presentato il progetto, sottolineando l’importanza dei Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) come strumento per incentivare pratiche agricole sostenibili, favorire la produzione locale e migliorare la qualità dell’alimentazione attraverso l’acquisto di prodotti a chilometro zero e biologici.



“Il progetto risponde alle esigenze dei consumatori moderni – ha sottolineato Salvo Palermo – offrendo un’alternativa salutare e sostenibile agli acquisti convenzionali. Questo approccio supporta i piccoli produttori locali, rafforzando l’economia del territorio e garantendo ai cittadini un’alimentazione sana e responsabile. I prodotti, spesso biologici o comunque ottenuti con metodi ecologici, vengono acquistati direttamente dai produttori, eliminando intermediari e abbattendo i costi e l’impatto ambientale derivante dai lunghi trasporti. Il concetto chiave dietro il progetto -ha concluso -è quello di mettere in contatto direttamente produttori locali e consumatori, favorendo così un’economia basata su principi etici e solidali”.

Questa iniziativa rientra nel progetto “È pronto a tavola Agri-cultura sostenibile” (accordi di programma 2020 e 2021), nato dall’Associazione “La Città Felice” in collaborazione con MCL Sicilia, per promuovere la sostenibilità alimentare e il consumo di prodotti locali, favorendo un’agricoltura a chilometro zero, con l’obiettivo di creare una rete di Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) nelle nove province siciliane.

Il progetto si è distinto per il suo impatto sociale ed ecologico: oltre a sostenere i produttori locali, punta a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un’alimentazione consapevole e sull’adozione di stili di vita sani. Attraverso iniziative educative e di sensibilizzazione, “È pronto a tavola” mira a far conoscere il valore del cibo locale, promuovendo la dieta mediterranea e l’uso di metodi agricoli che rispettano l’ambiente

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.