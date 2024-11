Palermo, Striscione di CasaPound Italia al raduno delle femministe che vogliono “disarmare” il patriarcato





“Il problema non è il patriarcato, il problema è l’uomo debole”, questo lo striscione che CasaPound Italia ha esposto a Palermo in occasione della manifestazione in programma domani, sabato 23 novembre, nel capoluogo siciliano, organizzata da una delle tante sigle femministe, che si ricordano di essere tali solo quando c’è da attaccare l’uomo italiano, bianco, ed etero.





“Disarmare il patriarcato”, così hanno chiamato il loro raduno, chiara espressione di quale sia realmente la loro posizione: contro l’uomo! CasaPound risponde invece con una prospettiva opposta. Non gli uni (le donne) contro gli altri (gli uomini) armati, perché non è la forza la virtù dei forti. Un uomo svuotato delle sue peculiarità, perché così vuole il pensiero unico, diventa debole, diventa colui il quale non ha altra modalità che applicare la forza bruta su di una donna per affermare se stesso. I potenziali Turetta sono esattamente questi soggetti qua, maschi deboli incapaci di metabolizzare anche un semplice rifiuto.





Dunque non il patriarcato ma la debolezza dell’uomo è il reale problema contemporaneo.

Luogo: Palermo

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.