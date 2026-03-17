Il Professore Criminologo, Giurista e Sociologo Forense dott. Giuseppe Giocaliero PhD riceve un nuovo e prestigioso incarico in ambito di Criminologia: è il nuovo Presidente dell’ AICIS della Regione Sicilia.

Ente Nazionale preposto per le attivita’ che concernono la Criminologia , gestito e presieduto dal Presidente Nazionale Prof. Ugo Terracciano, già Primo Dirigente della Polizia di Stato, e Professore di Criminologia,q l’ AICIS è Associazione italiana Criminologi per l’investigazione e la sicurezza. Gli obiettivi di AICIS sono: assumere il ruolo di interlocutore tra i professionisti della criminologia e i soggetti (pubblici e privati) che richiedono le loro prestazioni; offrire un’adeguata formazione su investigazione e sicurezza per accrescere la professionalità dei criminologi; qualificare e valorizzare la professionalità di queste figure secondo le leggi europee.

Con questi obiettivi in mente, l’associazione eroga formazione specialistica continua ai professionisti, grazie a diversi contributi in materia, e ha formato il Registro Nazionale dei criminologi per l’investigazione e la sicurezza.

Il Prof. Giocaliero è plurilaureato: ha conseguito un PhD Dottorato di Ricerca in Sociologia Forense, una Laurea Magistrale in Giurisprudenza e una Laurea in Scienze Giuridiche all’Università degli Studi di Palermo, una Laurea in Sociologia H.C., una Laurea in Criminologia ( Bachelor internazionale) nonché diversi Master in Storia e Criminologia, in Criminologia e Vittimologia Clinica e Forense e Corsi di Alta Formazione in ambito criminologico, di Mediazione e di Intelligence e Security. Mediatore Professionista, Giocaliero è inoltre Dirigente del CESFAT (Laboratorio nazionale di criminologia e sociologia forense intestato alla memoria dell’ avv. Cav.Lucio Torcivia) occupandosi tra le altre cose di PCTO nei Licei e di prevenzione Bullismo e Cyberbullismo.

Il dott. Giocaliero, Criminologo , Giurista e Sociologo Forense, già iscritto in AICIS è anche un Dirigente regionale per la Sicilia del Forensics Group e Dirigente Regionale ANS, Associazione Nazionale Sociologi, dove è regolarmente iscritto in qualità di Sociologo Professionista.

Il dr. Giocaliero, già nominato Cavaliere dell’Ordine dinastico nobiliare di San Pietro, è all’interno di Enti che si occupano di monitoraggio dei Diritti Umani come la IHRC ( Commissione Internazionale dei Diritti Umani ) ed è anche Guardia D’Onore del Pantheon.

È Dirigente Superiore Nazionale del Corpo della Guardia Agroforestale italiana decretata e iscritta al Runts con la quale c.e i reati ambientali e lavora sulla salvaguardia dell’ ambiente. Giocaliero è stato inoltre Capo Scout educatore Agesci per moltissimi anni nel quartiere di Brancaccio ed ha all’attivo due Consiliature nel comune di Palermo e parecchie onorificenze di Protezione Civile nonché il prestigioso Premio Nazionale “Aquila d’Argento” 2016 concesso dall’Accademia di Arte Etrusca per la sezione Ambiente e Cultura nel periodo in cui presiedeva la Commissione Cultura e la Commissione Attività Sociali ed era Consigliere a Palermo. È stato ulteriormente insignito del Premio Nazionale “AVV Lucio Torcivia” concesso da Università Popolare per l’impegno nella legalità e giustizia sociale.

Emozionato per l’incarico ricevuto che lo vedrà rappresentare l’associazione a livello territoriale, il Criminologo ringrazia sia il Presidente Nazionale Prof . Ugo Terracciano per la stima e fiducia nei suoi confronti che il dott. Cav. Angelo Stella anch’egli Criminologo all’interno di AICIS con il quale collabora in diversi ambiti anche sociali nel territorio nazionale

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