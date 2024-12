Riceve il testimone dalla dottoressa Aurora Scalisi che ha guidato la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori etnea nel quinquennio 2019-2024

Il professore Massimo Libra è il nuovo Presidente della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Catania. L’elezione è avvenuta nel recente rinnovo degli organi sociali da parte dell’Assemblea dei soci. Il nuovo Consiglio direttivo è costituito da docenti, professionisti e imprenditori che, senza alcuna retribuzione, contribuiranno al funzionamento dell’associazione. I consiglieri eletti, oltre Libra, sono Miriam Adorna, Carmela Agnello, Sergio Castorina, Claudia Doria, Luca Falzone, Gaetano Mancini, Fabio Scaccia e Salvatore Torrisi.

Il prof. Libra ha nominato Carmela Agnello e Claudia Doria vicepresidenti e Luca Falzone segretario. Rinnovato anche il Collegio dei Revisori dei conti che risulta formato da Antonio Di Salvatore, Carmela Ficara e Sebastiano Fiorito. Libra, che succede alla dottoressa Aurora Scalisi – oggi Presidente onorario – ha annunciato di voler costituire diversi comitati consultivi e provvedere alla nomina dei relativi presidenti e componenti. Il primo comitato, di carattere scientifico, verrà guidato dal prof. Sergio Castorina.

Il professore Massimo Libra è attualmente responsabile del laboratorio di Oncologia sperimentale del dipartimento Biometec e docente di Patologia generale presso la scuola di Medicina dell’Università di Catania dove, nel 1995, ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia e, successivamente, la specializzazione e il dottorato di ricerca in Oncologia. Durante gli anni di formazione ha frequentato l’Istituto nazionale tumori di Aviano ed effettuato stages presso alcune prestigiose università statunitensi (East Carolina University e UCLA). È autore di numerose pubblicazioni scientifiche, direttore del centro di ricerca universitario PreDiCT e componente del comitato scientifico nazionale della LILT.

“Ringrazio il Consiglio direttivo per avermi eletto e i soci per aver sostenuto il nostro progetto di grande ricaduta sociale – dichiara il neoeletto Presidente della Lilt etnea –. Per me è un onore ricoprire questo ruolo che affronterò con spirito di servizio e dedizione in linea con l’operato svolto dal precedente consiglio direttivo guidato dalla dottoressa Scalisi, che ringrazio anticipatamente per la competenza che vorrà continuare a offrire. Un pensiero di gratitudine va all’indimenticabile dott. Carlo Romano, che per primo rilanciò la Lilt nel territorio etneo, e alla prof.ssa Franca Stivala che, già vent’anni fa, mi introdusse nel mondo del volontariato Lilt e che tutt’oggi per me rappresenta una guida. Infine, ma non per ultimo, desidero esprimere sentimenti di profonda gratitudine nei confronti del prof. Salvatore Castorina che, da oltre un anno, ha voluto mettere a disposizione alcuni spazi indipendenti per gli ambulatori della Lilt”.





