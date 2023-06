Un summit con ospiti nazionali ed internazionali quello del G8 delle Diete Chetogeniche che si svolgerà il 27 e 28 giugno 2023 a Roma. L’evento, unico nel suo genere, vedrà dibattere relatori e discussant sulle più recenti evidenze scientifiche relative all’applicazione delle diete chetogeniche in diverse aree cliniche. Saranno affrontati argomenti cruciali come il trattamento del diabete di tipo 2, dell’obesità, dell’infertilità, della sindrome dell’ovaio policistico, dello scompenso cardiaco, dell’epilessia farmaco-resistente e altre patologie caratterizzate da processi infiammatori.

Infatti la correlazione tra alimentazione e funzione riproduttiva è supportata da evidenze scientifiche, evidenziando il peso corporeo come un fattore cruciale nell’infertilità. Mantenere un peso corporeo sano è fondamentale per favorire una buona capacità riproduttiva, soprattutto considerando l’impatto negativo di stili di vita non solo alimentari, ma anche stressanti, sulla fertilità umana. In questo contesto, l’adozione di una dieta chetogenica a basso contenuto di carboidrati e ricca di grassi (VLCKD) può svolgere un ruolo importante, consentendo una rapida perdita di peso. Questo aspetto è rilevante anche in relazione a un fattore sociale di grande rilevanza: l’aumento dell’età media alla quale si decide di avere figli rispetto a decenni fa. Le donne che desiderano concepire, soprattutto se più avanti con gli anni, hanno necessità di raggiungere il peso forma ideale in un tempo. È necessaria una strategia tempestiva, come quella offerta dalle diete VLCKD, per favorire il raggiungimento degli obiettivi di peso in modo efficace e ottimizzare la possibilità di concepimento.