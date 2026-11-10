Importante riconoscimento professionale per il professor Cavaliere Andrea Torcivia, criminologo e sociologo forense Palermitano di fama nazionale, che è stato nominato Responsabile regionale per la Sicilia dell’ANCRIM – Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti.

La nomina rappresenta un nuovo e significativo incarico nel percorso professionale e istituzionale del professor Torcivia, chiamato a rappresentare e coordinare sul territorio siciliano le attività dell’Associazione, contribuendo alla promozione della criminologia, della criminalistica e della sociologia forense.





L’incarico si inserisce in una prospettiva di sviluppo e valorizzazione delle competenze professionali, della formazione, della ricerca e della divulgazione scientifica, con particolare attenzione alle problematiche sociali, alla prevenzione dei fenomeni criminali e alla diffusione della cultura della legalità.

A seguito della nomina, il professor Torcivia ha voluto esprimere la propria gratitudine:

«Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla Presidente nazionale, Prof.ssa Deborah Capasso De Angelis, e all’intero Consiglio Direttivo dell’ANCRIM per la fiducia accordatami attraverso questo prestigioso incarico.





Accolgo la nomina con grande senso di responsabilità, spirito di servizio e consapevolezza dell’importante ruolo che la criminologia e la criminalistica rivestono nella società contemporanea.

Mi impegnerò affinché la Sicilia possa diventare un territorio di riferimento per iniziative formative, scientifiche e culturali, favorendo la collaborazione tra professionisti, istituzioni, università e realtà associative, nella convinzione che la cultura della legalità e la prevenzione rappresentino strumenti fondamentali per la crescita della nostra società».

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