Etneb, il progetto finanziato dal Ministero del Turismo ed organizzato dall’Assessorato regio-nale al turismo, sport e spettacolo, si è rivelato un successo: “Un successo reso possibile grazie al coinvolgimento dei territori interessati che hanno risposto con entusiasmo all’idea progettuale. Un’idea che sono certa si allargherà ad altri territori con l’obiettivo, sempre più convinto, di profilare un’offerta turistica il più possibile completa all’interno del territorio della nostra Regio-ne”. A dichiararlo è l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, all’interno del talk “Turismo enogastronomico: suggestioni ed esperienze di viaggio” tenutosi questa mattina, sabato 16 no-vembre, all’apertura del Salone del Gusto presso il Castello Gallego (Sant’Agata di Militello).

“Chiedo a tutti voi – ha proseguito Amata – di continuare a collaborare per creare e promuovere nuovi pacchetti esperienziali. Non fermiamoci qui: il progetto non si conclude, ma evolve. Stiamo lavorando intensamente ad una piattaforma, presto operativa, dove raccoglieremo tutto ciò che è stato realizzato in queste settimane. L’autenticità della Sicilia, che affascina i visitatori per 365 giorni l’anno, deve diventare il nostro punto di forza. Collaboreremo con tutti coloro che hanno già partecipato per trasformare itinerari che un tempo erano frammentati in un’offerta integrata e coerente. La sinergia tra l’Etna, i Nebrodi e altri itinerari esperienziali è un esempio di ciò che possiamo ottenere unendo le forze. Io ci metto anima e cuore per questa terra. Dobbiamo crede-re nelle nostre potenzialità, valorizzare la nostra sicilianità e lavorare insieme per trattenere qui i nostri giovani. La politica ha l’obbligo di non fermarsi di fronte alle difficoltà, ma di affrontarle con determinazione. Solo così possiamo superarle, consapevoli che insieme ce la possiamo fare. Dobbiamo inoltre migliorare – ha sottolineato l’assessore – la nostra capacità ricettiva: con i 135 milioni di euro disponibili dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), abbiamo l’opportunità di potenziare e modernizzare le strutture ricettive. Impegniamoci a utilizzare queste risorse in modo strategico ed efficace, per rendere la Sicilia una destinazione sempre più accogliente e competitiva”.

Al talk, moderato dal presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia Roberto Gueli, hanno preso parte il sindaco di Sant’Agata Di Militello, Bruno Mancuso, l’agronomo ed esperto di vini e oli siciliani Felice Capraro, il presidente Associbo Confesercenti Sicilia Rosario Gugliotta e il pro-fessore Filippo Grasso dell’Università di Messina. Un focus molto partecipato e vivace sul turi-smo enogastronomico che, attraverso il progetto Etneb, nato dalla felice intuizione dell’assessore Amata di legare segmenti strategici dell’offerta turistica, ha dimostrato di essere un punto di forza ed eccellenza siciliana.

La mattinata è poi proseguita con l’apertura dell’Expo “I Sapori dei Nebrodi” con la chef Valeria Raciti, vincitrice dell’edizione 2019 di Masterchef e l’Associazione Cuochi e pasticcieri di Mes-sina mentre nel pomeriggio al via il Teatro del Gusto dal titolo “I prodotti caseari dei Nebrodi” guidato dalla giornalista enogastronomica e assaggiatrice ONAF Clara Minissale con Concerto di Musica popolare finale della Compagnia Sikania minor deus.

Sino a domani, domenica 17 novembre, saranno diversi gli appuntamenti nel programma Etneb (consultabile sul sito www.etneb.it), a cominciare dal Salone del Gusto, allestito all’interno del Castello Gallego, dove dalle ore 10 si alterneranno degustazioni, dibattiti e spettacoli. “Special guest” sarà Giusi Battaglia, cuoca e conduttrice del programma “Giusina in cucina” su Food Network. Si inizierà alle ore 10.30 con altrettanti “Teatri del gusto”.

Il primo, alle ore 10.30, curato da Maria Antonietta Pioppo, giornalista esperta in enogastronomia, M sommelier, EVO taster e Donna del vino, su “Oli, ortaggi e frutta secca dei Nebrodi”. A seguire, alle ore 11.30, altro talk guidato da Nino Amadore, giornalista del Sole24Ore e ideatore del Festival del giornalismo eno-gastronomico, dal titolo “I salumi dei Nebrodi”. Alle ore 12.30 “Nebrodi in Tavola” con visita agli spazi espositivi guidata da Giusi Battaglia.

Alle ore 16 press tour con giornalisti, bloggers ed in-fluencers organizzato da Sicilying mentre alle ore 16.30 ultimo “Teatro del gusto” su “I dolci dei Nebrodi” guidato da Lillo Freni, pasticcere e Ambasciatore del gusto. Musica ancora con la Compagnia Sikania minor deus e giochi pirotecnici a conclusione dell’evento.

Da Sant’Agata di Militello a Sant’Alfio per una degustazione molto particolare con abbinamenti speciali di amari dell’Etna organizzata da Sicily Fest: bellezze artistiche e architettoniche s’incontrano con i sapori della Sicilia. Ed altro appuntamento goloso a San Fratello dove Le con-trade dell’Etna propongono una degustazione di vini dei Nebrodi all’interno della sesta edizione del “Martin Fest”.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.