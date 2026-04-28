Si è svolto con grande partecipazione e interesse, presso l’aula magna del liceo “Leonardo” di Giarre, l’incontro dedicato all’orientamento universitario, che ha visto protagonisti autorevoli esponenti del mondo accademico e dell’innovazione.

Dopo la calorosa accoglienza, riservata alle prestigiose presenze, da parte della dirigente Tiziana D’ Anna, visibilmente emozionata per l’autorevole presenza del Rettore dell’Università di Catania e del Prorettore dell’Università Kore di Enna, la preside ha sottolineato l’importanza di creare occasioni di confronto diretto tra studenti e mondo universitario, evidenziando come tali iniziative, rappresentino un momento fondamentale per accompagnare i giovani in scelte consapevoli e responsabili per il proprio futuro. La D’ Anna ha evidenziato, inoltre, l’impegno costante dell’istituto nel promuovere attività di orientamento di alto livello, capaci di fornire strumenti concreti per scelte consapevoli e responsabili.





La dottoressa D’Anna ha inoltre ribadito l’importanza di creare una rete solida tra scuola, università e territorio, al fine di accompagnare i giovani non solo nella scelta del percorso di studi, ma anche nella costruzione del proprio progetto di vita, valorizzandone talenti, aspirazioni e potenzialità. Ha infine rivolto un sentito ringraziamento a tutti i relatori intervenuti, sottolineando come la loro testimonianza, rappresenti un esempio significativo di impegno, competenza e legame con il territorio.

Momento centrale dell’evento è stato l’intervento del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Catania, prof. Enrico Foti, ex alunno del liceo “Leonardo” di Giarre, che ha condiviso con gli studenti la propria esperienza personale e professionale. Nel suo intervento ha sottolineato l’importanza di una scelta universitaria consapevole, invitando i giovani a seguire le proprie passioni e competenze. Il Rettore ha inoltre posto l’accento sulla qualità e sulla vasta gamma di percorsi formativi offerti dall’Università di Catania, ribadendo con convinzione che l’ateneo catanese non ha nulla da invidiare ad altre università italiane, sia in termini di preparazione didattica sia per le opportunità di ricerca e inserimento nel mondo del lavoro.





Ha quindi incoraggiato gli studenti a valorizzare le eccellenze presenti nel proprio territorio, scegliendo di rimanere in Sicilia e contribuendo, con il proprio impegno e le proprie competenze, alla crescita culturale ed economica dell’isola. Rivolgendosi direttamente ai giovani, il prof. Foti ha anche sottolineato l’importanza dell’impegno quotidiano, della costanza nello studio e della capacità di affrontare le sfide con determinazione, evidenziando come il successo accademico e professionale sia il risultato di scelte consapevoli e di un lavoro serio e continuativo nel tempo.

Ad aprire i lavori sono stati il prof. Cosimo Fortuna, delegato alle Politiche dell’Orientamento, e la prof.ssa Daniela Puzzo, presidente del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, che hanno illustrato le opportunità formative e gli strumenti utili per accompagnare gli studenti nel passaggio dalla scuola all’università. In particolare, la prof.ssa Puzzo ha spiegato il funzionamento del cosiddetto “semestre filtro” in Medicina, evidenziando come si tratti di tre mesi finalizzati all’acquisizione di competenze di base, spendibili trasversalmente in qualsiasi percorso universitario. La professoressa Puzzo ha inoltre invitato gli studenti a riflettere profondamente sulla scelta del percorso medico, ponendosi una domanda fondamentale: “Voglio davvero fare il medico?”. Ha sottolineato, infine, come si tratti di un percorso che richiede anni di intenso studio e sacrificio, con frequenza obbligatoria delle lezioni e un impegno costante nello studio.





A seguire, il prof. Francesco Castelli, prorettore dell’Università Kore di Enna, ha presentato l’offerta formativa dell’ateneo, evidenziando il valore di percorsi accademici innovativi e attenti alle esigenze del territorio. Nel suo intervento ha evidenziato come l’Università Kore punti a costruire percorsi accademici moderni, fortemente connessi al mondo del lavoro e alle esigenze del territorio, offrendo opportunità concrete di crescita personale e professionale. Il prof. Castelli ha inoltre sottolineato l’importanza di scegliere con consapevolezza il proprio percorso universitario, valorizzando le proprie inclinazioni e guardando alle prospettive future, senza trascurare il ruolo fondamentale che le università del territorio possono svolgere nello sviluppo economico e sociale della Sicilia.





Presente all’ incontro il sindaco di Giarre, il dott. Leo Cantarella. Il sindaco Cantarella ha invece espresso apprezzamento per l’iniziativa, rimarcando il valore della collaborazione tra istituzioni scolastiche, università e territorio, e incoraggiando gli studenti a investire nella propria formazione come leva strategica per lo sviluppo della comunità.

Hanno preso parte all’incontro anche le dott.sse Marcella Nucifora e Giusi Agosta dell’Ufficio Orientamento dell’Università di Catania, offrendo indicazioni pratiche sui servizi di supporto agli studenti.





L’evento, che ha concluso le attività del Progetto OUI, si è confermato un’importante occasione di dialogo e confronto tra scuola e università, fornendo agli studenti strumenti concreti per affrontare con maggiore consapevolezza il proprio futuro accademico e professionale.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla prof.ssa Eni Pappalardo, funzione strumentale per l’orientamento, per il prezioso lavoro organizzativo svolto. È stata inoltre ricordata con affetto la sua lunga amicizia e il percorso scolastico condiviso con il Rettore dell’Unict e il Prorettore della Kore di Enna, a testimonianza di un legame umano e professionale, che ha arricchito ulteriormente il valore dell’iniziativa.

Il liceo “Leonardo” rinnova così il proprio impegno nella promozione di iniziative di orientamento di alta qualità, volte a valorizzare le aspirazioni e i talenti dei propri studenti.

Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , 91, GIARRE, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.