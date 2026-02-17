Al fine di commemorare il Giorno del Ricordo, istituito dalla legge 30 marzo 2004 per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo Dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale, tutti gli alunni della scuola secondaria di I grado e le classi quinte della scuola primaria l’11 febbraio hanno partecipato ad un incontro con il giornalista e missionario Riccardo Rossi, volontario della Missione Speranza e Carità di fratel Biagio Conte, il quale, figlio di un esule istriano, ha raccontato con emozione agli studenti la storia della sua famiglia, costretta a lasciare la propria casa per sfuggire alle foibe.

L’incontro ha rappresentato un momento di riflessione profonda su una delle pagine più dolorose e a lungo trascurate della storia italiana: quella delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Un dramma collettivo che ha segnato migliaia di famiglie. Il giornalista ha offerto una testimonianza toccante e personale, ricordando la sofferenza, il dolore e il senso di sradicamento vissuti dalla sua famiglia quando furono costretti a lasciare tutto, portando con sé solo la memoria e l’identità, condividendo con gli studenti alcune foto della sua famiglia pubblicate su articoli di giornali.

Fra le tante le domande poste dagli studenti, il giornalista ha messo in evidenza che solo affidandosi a Gesù Cristo si può rinascere a dolori molto forti, familiari e personali. L’incontro si è concluso con un forte messaggio di speranza: custodire la memoria non significa restare ancorati al passato, ma costruire un futuro fondato sul rispetto, sulla consapevolezza e sulla pace, affinché il sacrificio di tante vite innocenti non venga mai dimenticato e diventi insegnamento per le generazioni che verranno.

