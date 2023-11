Your browser does not support the video element.

Grandissimo successo per la seconda edizione della Sagra dell’olio e della mandorla, a Montemaggiore Belsito.

Giorni di grande orgoglio montemaggiorese ,si sono vissuti in occasione della seconda edizione, della sagra dell’ olio e della mandorla, che si e’ svolta dal 10 al 12 Novembre 2023 a Montemaggiore Belsito. Tutto fortemente organizzato e voluto dall’ associazione attivita’ produttive di Montemaggiore Belsito, patrocinate del comune stesso, medesimo.

Grandissimo successo e affluenza di appassionati turisti, giunti da tutta la Sicilia. Sono stati tre giorni intensi, articolati tra arte, e visite guidate all’ interno del museo, e della suggestiva chiesa del SS Crocifisso. Un viaggio tra un tripudio di colori, sapori, musica ,didattica con scuole d’ indirizzo gastronomico, e l’arte della bellezza estetica, tra trucco e parrucco. Un grande street Food, tanti luminosi stand locali, e molti provenienti da tutta la Sicilia, hanno offerto al pubblico il meglio delle loro aziende. Ricchi banchi di vendita, addobbati e pieni di pregiate prelibatezze, preparate con attenta meticolosita’ e unicita’, per soddisfare i palati piu’ raffinati. Tanti i prodotti dolciari e da forno, panettoni Natalizzi, creme artigianali , liquori, frutti , formaggi, teneri carni e molti altri manicaretti a base di mandorla autoctona locale, miele artigianale, pasta, e teneri legumi. Non poteva mancare il pane caldo con il nuovissimo e pregiato olio montemaggiorese. Una grande affluenza di Pulman, pieni di visitatori, che una volta scesi, hanno affollato la meravigliosa e soleggiata Piazza Roma, in una particolare e tiepida Domenica di Novembre. Non e’ mancata l’arte, con la mostra pittorica di Giacomo Valvo. Tanta danza musica e meravigliosi costumi siciliani, sono stai sfoggiati dai pittoreschi gruppi folcloristici, e le vie di Montemaggiore Belsito, sono state ritmate dal suono dei bravissimi tamburinari. Per gli appassionati delle quattro ruote, magnifiche macchine del primo raduno, auto storiche, le vie dei sapori, e la presente Misilmeri Racing e Gioelli a 4

ruote, hanno sfilato tra le vie affollate di una Montemaggiore Belsito vestita a festa. Il rombo dei loro motori, e un autentica geometria nella forma , hanno deliziato gli occhi, di chi riesce a sognare ad occhi aperti. Sempre presenti numerose, le bellissime e intramontabili vespe a due ruote. La Sicilia ha trionfato nelle tradizioni del carretto siciliano, addobbato ad arte tra delicati sonagli, piume e cofane dai mille e allegri colori.

Ogni serata si e’ conclusa con tanta ricercata musica che ha attirato un pubblico di giovanissimi, che hanno pacificamente ballato e condiviso, momenti di puro divertimento, attraverso le note di attualissime canzoni.

Tanto successo e grande soddisfazione ha attraversato gli animi di tanti giovani imprenditori che hanno preso parte all’ evento tanto atteso, e ben riuscito, un successo tanto sperato. Va fatto un grazie particolare alle forze dell’ ordine, nelle vesti dei carabinieri, gli organizzatori tutti, al Sindaco , gli assessori, al presidente dell’associazione attivita’ produttive di Montemaggiore Belsito , e in generale, a chi si e’ speso, per la splendida riuscita’ di un evento destinato a diventare tra i piu’ importanti, di tutti i paesi siciliani, e che possa crescere nelle attivita’ produttive, e diventare una concreta realta’ lavorativa, per l’ intera comunita’ montemaggiorese.

Giuseppe Mesi

