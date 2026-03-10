È stato scelto il quartiere Zen dal Club Zonta International Palermo ZYZ per celebrare, a Palermo, il Rose Day 2026, la giornata che Zonta International dedica all’eccellenza femminile e alle donne che, con il loro impegno, contribuiscono all’empowerment di altre donne. Ad ospitarla l’Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia, con le sue terze classi e con l’istituto comprensivo Giovanni Falcone, alla presenza dei dirigenti scolastici Stefania Cocuzza e Massimo Valentino.

I premi Rose Day 2026

I Premi Rose Day 2026 – Donne in azione per lo Zen sono stati conferiti a Lara Salomone di Handala Spazio Donna Zen, Alessandra Notarbartolo di Zen Insieme Donna, Maruzza Battaglia per Lab Zen 2, Anna Staropoli, sociologa, Stefania Petyx, giornalista, Denise De Luca, primo violino della Massimo Youth Orchestra, Stefania Cocuzza, dirigente scolastica dell’Istituto Sciascia. Il Premio Speciale Rose Day 2026 è stato assegnato a Emily Gatto, giovane del quartiere la cui storia di resilienza rappresenta un esempio per tutte.

Il commento della presidente di Club Zonta Palermo Zyz

“Per il 2026 il Club Zonta Palermo Zyz ha scelto di dedicare questa giornata allo Zen, per avviare un percorso di dialogo con le nuove generazioni, parlando di futuro, speranza e bellezza alle ragazze e ai ragazzi che lo abitano” ha commentato la presidente Daniela Ferrara. All’incontro hanno preso parte anche la tesoriera del club Cleo Li Calzi in qualità di moderatrice, Stefania Pernisco che ha parlato del tema “Il corpo che cambia”, accompagnando i ragazzi in una riflessione sul rapporto con il proprio corpo durante l’adolescenza.

Annalisa Giampino, del dipartimento di Urbanistica dell’Università di Palermo, ha guidato l’incontro “Alla ricerca della bellezza: come nasce lo Zen e le promesse tradite”, raccontando la storia urbanistica del quartiere: come è nato, come avrebbe dovuto essere e come è diventato. Anna Marretta, giovanissima laureata in Fisica, ha parlato di astronomia e del ruolo delle donne nella scienza. Gabriella Marcatajo, del dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Palermo, ha presentato il progetto “Ri-cuciamo Palermo”, promosso dal DEMS e dall’Università di Palermo.

La giornata si è conclusa con l’esibizione della violinista Denise De Luca, con il concerto degli studenti dell’indirizzo musicale dell’Istituto Sciascia e con la piantumazione di un cespuglio di rose gialle, donato dal Club Zonta alla scuola, nel giardino-orto dell’istituto: un gesto simbolico dedicato alla crescita, alla cura e al futuro.





