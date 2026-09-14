Palermo 14 settembre 2026 – “Esprimiamo la più totale e fraterna solidarietà e vicinanza ai colleghi feriti, alle loro famiglie e a tutti gli operatori intervenuti, compresi i Carabinieri accorsi in loro supporto. I sassi lanciati contro le divise sono sassi lanciati contro lo stato democratico. Non possiamo accettare che esistano zone franche dove vige il senso di impunità e chi rappresenta lo Stato viene aggredito. Il Silp Cgil non lascerà soli i colleghi e seguirà l’evoluzione sanitaria e giudiziaria della vicenda”. Lo dichiara il segretario generale del Silp Cgil Palermo Michele D’Anna a proposito dell’aggressione a Falsomiele, con una decina di agenti di polizia rimasti feriti durante un inseguimento fra alcune moto senza targa e le volanti.

































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