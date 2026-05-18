Palermo 18 maggio 2026 – Il Silp Cgil Palermo esprime soddisfazione per l’iniziativa del sindaco di S. Giuseppe Jato che mercoledì 20 maggio conferirà la cittadinanza onoraria al prefetto Renato Cortese. “Questo riconoscimento rappresenta un atto di straordinario valore simbolico e istituzionale, che rende merito alle eccezionali qualità professionali e umane di un grande poliziotto che ha dedicato l’intera propria esistenza al contrasto della criminalità organizzata – afferma il Silp Cgil Palermo, complimentandosi con l’ ex questore di Palermo Cortese per il meritato tributo – L’assegnazione della cittadinanza onoraria in una terra così profondamente segnata dalla piaga mafiosa è il segno tangibile di questo agire e tocca corde profonde nella memoria collettiva di questo Paese. E’ impossibile non ricordare l’instancabile e magistrale attività investigativa di Renato Cortese alla Squadra Mobile di Palermo, una stagione di successi storici, che ha permesso di assicurare alla giustizia alcuni dei più pericolosi e sanguinari latitanti di Cosa Nostra, restituendo dignità, speranza e libertà ai cittadini. Cortese ha incarnato incarna l’esempio del poliziotto di cui l’amministrazione della Pubblica Sicurezza e l’intero Paese avranno sempre un profondo e immutato bisogno”.

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