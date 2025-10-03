Il Sindaco di Poggioreale Carmelo Palermo da alcuni giorni è stato chiamato alla guida dell’«Unione dei Comuni della Valle del Belice», l’organismo collegiale costituita il 3 maggio 2004 tra i Comuni di Gibellina, Partanna, Salaparuta, Poggioreale e Santa Ninfa.

L’Unione, che ha la sede legale a Partanna, ha il compito di definire iniziative congiunte in questi ambiti: Protezione civile, Espropriazione, Formazione del personale, E-Government, Nucleo di Valutazione, Controllo di gestione e Promozione dei prodotti tipici locali.





«Di concerto con i miei colleghi sindaci – spiega Carmelo Palermo – la priorità sarà data alla formazione dei dipendenti, perché oggi per fare una buona programmazione abbiamo bisogno di una macchina amministrativa efficiente. Poi mi propongo di potenziare le attività di promozione turistica sul territorio. Penso, in collaborazione con la Provincia, al rifacimento della segnaletica. Ed a dare nuovo impulso alla comunicazione con una collaborazione più proficua, per esempio, con le aziende e la Strade del Vino»

Qui di seguito il link da cui è possibile scaricare una breve intervista video: urly.it/31cc8p

Luogo: Poggioreale

