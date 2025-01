In occasione di un incontro strategico per il futuro politico e amministrativo del territorio, il sindaco di Sclafani Bagni, Giuseppe Solazzo, ha annunciato ufficialmente la sua adesione a Forza Italia. La riunione, svoltasi alla presenza dell’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, e del coordinatore cittadino di Forza Italia di Caltavuturo, Nino Cirrito, ha sottolineato l’impegno comune per promuovere lo sviluppo locale.

“Per me, aderire a Forza Italia significa scegliere un progetto politico capace di dare risposte concrete alle esigenze della nostra comunità”, ha dichiarato Giuseppe Solazzo. “Ho avuto modo di confrontarmi con Edy Tamajo che condivide la mia visione di crescita e attenzione ai bisogni del territorio, e ringrazio l’assessore per la fiducia e il supporto, così come Nino Cirrito per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente a livello locale.”

Anche l’assessore regionale Edy Tamajo ha espresso soddisfazione per l’ingresso del sindaco Solazzo nel partito: “l’adesione di Giuseppe Solazzo è una testimonianza di come Forza Italia sia un punto di riferimento per gli amministratori locali che vogliono lavorare in sinergia con la Regione per promuovere sviluppo e opportunità. La presenza di figure competenti e motivate è fondamentale per rafforzare la nostra rete sul territorio”.

Presente all’incontro, anche il coordinatore cittadino di Forza Italia di Caltavuturo, Nino Cirrito, il quale ha sottolineato l’importanza di questa adesione: “Il sindaco Solazzo rappresenta un amministratore capace e determinato. La sua scelta di aderire a Forza Italia conferma che il nostro partito è sempre più vicino ai territori e alle reali necessità delle comunità. Lavoreremo insieme per portare avanti progetti che possano garantire sviluppo e benessere per Sclafani Bagni e il comprensorio.”

Con l’ingresso di Giuseppe Solazzo, Forza Italia conferma il proprio ruolo di protagonista nella politica locale, pronta a rispondere con determinazione alle sfide del territorio.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.