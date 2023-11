Il Sindaco di Canicattini Bagni, Paolo Amenta, esprime, a nome dell’Amministrazione comunale e della comunità canicattinese, insieme alla Presidente del Consiglio comunale Loretta Barbagallo e a tutto il Consesso civico, il vivo apprezzamento e le congratulazioni al proprio concittadino, l’archeologo Dott. Santino Alessandro Cugno, per la “Menzione di Merito” ricevuta per l’impegno e l’attività di ricerca sugli insediamenti rupestri di Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata, da parte del Consiglio Direttivo Nazionale di Italia Nostra, in occasione della XXII edizione del Premio Nazionale Umberto Zanotti Bianco, che si è tenuto nel pomeriggio di venerdì 24 novembre 2023 nella Sala Spadolini, Collegio Romano, presso il Ministero della Cultura.

Il Dott. Santino Alessandro Cugno, funzionario al Ministero per i Beni e le Attività Culturali presso il Parco Archeologico dell’Appia Antica, è un profondo e attento conoscitore del territorio ibleo e del suo patrimonio archeologico, raccontato e testimoniato con le numerose ricerche effettuate e con i saggi di cui è autore.

Ricerche e saggi sugli insediamenti rupestri che ha dedicato non solo alla Sicilia ma anche alla Calabria, alla Puglia e alla Basilicata.

Un importante lavoro di studio, di testimonianza e di divulgazione, che diventa un prezioso patrimonio culturale a disposizione di quanti intendono approfondire la conoscenza di ampi strati del territorio italiano.

