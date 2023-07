Il Soffio dell’Immaginario Concerto di musica barocca per orchestra, solisti, coro e danza Il Conservatorio Arturo Toscanini tra i partners Domenica 30 luglio, alle ore 21.15

di Press Service

28/07/2023

Il Conservatorio Toscanini tra i prestigiosi partners istituzionali del progetto Officina Barocca. Grazie alle borse di studio assegnate a seguito di selezione interna, gli studenti del Conservatorio già da diversi anni hanno l’opportunità di essere protagonisti, in qualità di solisti o di strumentisti d’orchestra, di un progetto didattico e di produzione importante. Domenica 30 luglio alle ore 21.15, l’Officina Barocca Siciliana, torna con un nuovo appuntamento all’insegna della musica del Settecento: il concerto Il Soffio dell’Immaginario a chiusura non solo del mese dedicato al culto della Santa Patrona di Palermo ma anche dell’intero III ciclo di Masterclass.

Il concerto aperto alla cittadinanza è frutto della sinergia tra istituzioni pubbliche e private, e vede l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana con il coordinamento della Dott.ssa M. De Luca del Riso Museo regionale d’arte moderna e contemporanea, il Direttore Riccardo Ferrara del Conservatorio A. Toscanini di Ribera e l’Associazione Partecipalermo uniti come partner a rappresentare la musica, l’arte e la bellezza.

L’evento ospitato all’interno del Riso Museo regionale d’arte moderna e contemporanea, luogo simbolo che incarna sia il passato glorioso di una città che fu e la sua declinazione al contemporaneo, sarà scenario di un evento di musica barocca in chiave contemporanea, dove composizioni orchestrali, per voci e strumenti solisti, coro e ballerini condurranno il nostro udito verso brani di respiro internazionale. I brani eseguiti saranno infatti tratti dal repertorio del ‘700 francese e tedesco, con musiche di: S. Bach, G. F. Handel, J. P. Rameau e J. B. Lully.

Peculiarità del linguaggio dell’Officina Barocca Siciliana dove la novità del corso dedicato al legni e agli ottoni moderni, sposta la musica barocca verso una nuova visone e sperimentazione, dove strumenti antichi come archi e fiati saranno accordati a 415hz fino ad arrivare ad una accordatura di 440 hz per archi e strumenti moderni.

Per questo evento l’Orchestra dell’Officina Barocca Siciliana Cordes et vente si arricchirà del Tenero Anicio Zorzi Giustiniani, del coro Città di Piazzola sul Brenta Diretto dal Maestro Paolo Piana e dei migliori allievi che hanno partecipato al III ciclo di Masterclass organizzato dall’Officina Barocca Siciliana.

Il concerto è inoltre animato dalla partecipazione di grandi maestri e docenti della stessa masterclass come il tenore Anicio Zorzi Giustiniani e il direttore del coro Città di Piazzola sul Brenta Paolo Piana, il coreografo e Maestro di danza Gianluca Mascia, Basilio Timpanaro Maestro di Clavicembalo. Grandi interpreti del repertorio barocco quali Ester Prestia Maestro di Musica da camera per fiati ed elementi di Traversiere, Martina De Sensi maestro di Musica da camera per Archi e Silvio Natoli maestro di Liuto e Tiorba e condotti dal Maestro Roberta Faja.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.