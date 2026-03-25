Bellissima giornata quella del 22 marzo 2026 con il Team Cirilla che si presenta con 7 atleti all’attesissimo torneo “Trinacria Cup 2026” tenutosi al PalaNitta di Catania che ha visto coinvolte le migliori associazioni di Kickboxing della Sicilia per un totale di 230 atleti. Anche questa volta i ragazzi guidati dal Maestro Angelo Cirilla hanno portato a casa un bel bottino di medaglie:





Francesco Palazzolo nella specialità Point Fighting medaglia d’oro

Paolo Calcò nella specialità Point Fighting medaglia d’oro

Benedetto Morello nella specialità Kick Light medaglia d’oro

Mattia Gennaro nella specialità Point Fighting medaglia d’argento





Lorenzo Palazzolo nella specialità Kick Light medaglia di bronzo

Gabriele D’Amico nella specialità Kick Light medaglia di bronzo

Mattia Gennaro nella specialità Kick Light medaglia di bronzo

Renato Alioto nella specialità Kick Light medaglia di bronzo

Tornati a casa più che soddisfatti i Fighter del Team Cirilla pensano al prossimo impegno di grande rilevanza qual è lo stage Regione Sicilia “KICK ENERGY” che si terrà al Hotel Club “CalanovellaMare” di Piraino (ME) dal 18 al 21 giugno 2026 dove sono attesi Grandissimi Maestri di fama internazionale.

Luogo: pala nitta, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.