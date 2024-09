Due donne in scena che si moltiplicano in personaggi iconici, ma anche strampalati. La siciliana Mary Cipolla, pluripremiata nei più prestigiosi festival della comicità nazionale, e l’italo-inglese Alex Elton, formatasi alla Scuola di Gigi Proietti, insieme sul palco per lo spettacolo “Donne Du Du Due”, che sabato prossimo 5 ottobre inaugurerà la programmazione autunnale- invernale del Teatro Al Convento di Palermo.



“Ricominciamo dalla risata- dichiara il Direttore artistico del teatro, Orazio Bottiglieri- in un luogo che riteniamo un teatro di serie U, ovvero di serie utile a far ridere, sorridere e far riflettere il pubblico. Donne Du Du Due è il primo spettacolo della stagione, cui seguiranno altri appuntamenti, prevalentemente di teatro comico brillante”.



A partire dalla storia personale delle due attrici che si dividono la scena, lo spettacolo- scritto e diretto dalla stessa Mary Cipolla- racconta, attraverso monologhi e dialoghi esilaranti, la storia di tutte le donne, dagli anni ’70 fino ai nostri giorni.



“Che poi è la storia della società tutta- commenta la comica siciliana- Con la risata raccontiamo vicende che hanno riguardato e riguardano più da vicino la vita delle donne, ma che certamente hanno coinvolto e coinvolgono tutti”. “La nostra è una comicità inclusiva”, dice sorridendo.



Attraverso figure e fatti significativi- dall’introduzione del divorzio all’avvento di Internet, dei videogiochi o degli smartphone, al periodo pandemico- le due attrici si moltiplicano sulla scena per raccontare il costume italiano dell’ultimo mezzo secolo. Prendono così vita personaggi improbabili ma anche iconici: la centralinista, la signora Lo Piccolo, le infermiere, le giornaliste del TG Lis. Originali, piacevoli ed appropriati anche gli inserti musicali.



Parola e canto, parodia e poesia, frivolezza e denuncia: una mescolanza di generi che si fa rivelatrice di un universo femminile che si dimostrerà per nulla scontato, ma tutto da esplorare.



L’appuntamento con il primo spettacolo è sabato 5 ottobre alle ore 21.15, seguirà replica domenica 6 ottobre alle ore 17.15, e per i successivi weekend del 12 e 13 ottobre e del 19 e 20 ottobre.



L’artista palermitana Mary Cipolla si esibirà inoltre, dal prossimo 15 novembre al Teatro Jolly di Palermo, nello spettacolo “Come si può spiegare” e, dal 9 maggio 2025, nell’esilarante “M’hannu a fari Santa”.







—



PROSSIME DATE



SPETTACOLO “DONNE DU DU DUE”- dal 5 al 20 ottobre



SABATO 5 OTTOBRE h 21.15, Teatro Al Convento Palermo



DOMENICA 6 OTTOBRE h 17.15, Teatro Al Convento Palermo



SABATO 12 OTTOBRE h 21.15, Teatro Al Convento Palermo



DOMENICA 13 OTTOBRE h 17.15, Teatro Al Convento Palermo



SABATO 19 OTTOBRE h 21.15, Teatro Al Convento Palermo



DOMENICA 20 OTTOBRE h 17.15, Teatro Al Convento Palermo



Info e prenotazioni: 388- 9785043, 338- 7053861



Costo biglietti: intero € 15,00; ridotto € 12







SPETTACOLO “COME SI Può SPIEGARE” DI MARY CIPOLLA



DAL 15 AL 17 NOVEMBRE- TEATRO JOLLY PALERMO







SPETTACOLO “M’HANNU A FARI SANTA” DI MARY CIPOLLA



DAL 09 ALL’11 MAGGIO 2025- TEATRO JOLLY PALERMO







