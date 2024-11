Il teatro Sant’Eugenio – Direzione artistica Pupella, dopo il grande successo della VII edizione del festival di teatro contemporaneo Pubblic-Azione che ha avuto come tema “Ti amo anch’io”, con la direzione artistica di Marco Pupella, ripropone lo spettacolo ‘’Rosalia’’, che è in programma giovedì 14 novembre, alle ore 18. Sul palco gli attori: Sandra Zerilli, Massimiliano Sciascia, Vincenzo Pepe e Luciano SergioMaria, e poi, Laura Melluso per la danza. Lo spettacolo, è scritto da Angelo Vecchio, per la regia di Marco Pupella, ed è stato proposto in occasione dei festeggiamenti del 400° anniversario dal ritrovamento dei resti di Santa Rosalia dalla Compagnia “NUOVA PALERMO”.

La rappresentazione teatrale “Rosalia” ripercorrerà i momenti più significativi della vita della Santuzza, ponendo particolare attenzione al travaglio interiore che la indusse all’eremitaggio, con una rievocazione storica della società del tempo, dove la realtà si intreccia col mito e la fantasia. Sebbene sola, desolata, piena di paure, di angosce, e di stenti, ma anche piena di devozione, dimostrerà quella grande tenacia che la rese Santa, poichè seppe anche fare scelte di grande sacrificio e di libertà. Rosalia, di fatto, era già Santa nell’animo, e si sottrae al suo destino preparato da altri, una femminista ante litteram, insomma una “rivoluzionaria”. La storia è nota e quindi, qui, non viene stravolta, poichè il ruolo dello spettacolo è di tramandarla anche ai più piccoli. Drammaturgia e regia, attraverso soluzioni innovative, daranno un’impronta di originalità alla messinscena, e sacro resta il rapporto che la città di Palermo ha con la Santa Patrona da ben 400 anni. Lo spettacolo, inoltre, indurrà lo spettatore ad analizzare il proprio rapporto con la Santa. Attorno alla figura di Santa Rosalia ci saranno, in scena, quei personaggi che, l’iconografia classica, riconosce come punti saldi della storia della Santa, e che ebbero un ruolo determinante nella sua vita, ma troveremo anche dei personaggi “comuni”, dei tempi nostri. E saranno proprio questi ultimi ad offrire allo spettatore la visione del rapporto che la città di Palermo ha ancora oggi con la Sua Santa Patrona.

‘’Rosalia’’, infine, ha il sostegno del Comune di Palermo – Assessorato alla cultura.

Durata: 50 minuti.

Ingresso libero.

Il teatro Sant’Eugenio si trova in piazza Europa 39/41 a Palermo.

Prenotazioni al numero 091 6710494.

Ulteriori info su:

http://www.teatrosanteugenio.it/

Luogo: Teatro Sant’Eugenio, Piazza Europa, 39/41, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 14/11/2024

Data Fine: 14/11/2024

Ora: 18:00

Artista: vari artisti

Prezzo: 0.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.