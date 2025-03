Si sono appena concluse, al campo di hockey Dusmet di Catania, le elezioni per scegliere tra atleti e tecnici, i rappresentanti del Consiglio regionale del Cip (Comitato italiano paralimpico) per il quadriennio 2025-2028. In quota tecnici, con 7 voti su 9, è stato eletto il professore Gaspare Ganci.

“Porterò la mia esperienza sportiva che inizia alla fine degli anni Ottanta con l’allora federazione italiana sport handicappati (FISHa) – commenta Ganci – in tutto il movimento sportivo siciliano. Sono certo che con la mia esperienza e le mie conoscenze tecniche contribuirò al raggiungimento degli obiettivi istituzionali del Cip Sicilia”.





Gaspare Ganci

Direttore tecnico del settore paralimpico del Telimar che comprende canottaggio, nuoto e atletica leggera. Formatore. Insegnante tecnico Fisdir di nuoto, atletica leggera e tennis tavolo, organizzatore di tornei internazionali. E’ stato docente per 20 anni all’Università degli Studi di Palermo e allenatore della nazionale italiana paralimpica di tennistavolo. Consigliere nazionale del Cip dal 2005 al 2012 e referente del settore Scuola dal 2005 al 2015. Componente della Commissione nazionale Scuola del Comitato italiano paralimpico.

Luogo: Cip Sicilia, viale del Fante, 58, PALERMO, PALERMO, SICILIA

