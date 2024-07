La sua vita sembrava destinata alla delinquenza; tra spaccio di droga, consumo di stupefacenti e soldi facili.

La morte del fratello più giovane ha cambiato la sua vita, trasformandolo da ex carcerato a uno dei tiktoker più amati dai bambini sul Web.

È l’incredibile storia di Giuseppe Lucido, in arte “Lo sciccoso di Palermo”, protagonista della puntata 35 di Egoriferiti”, l’unico videopodcast del Sud Italia, disponibile su YouTube e Spotify, tutti i giovedì dalle 21.

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=Xjv9W6UWi9A

SPOTIFY: https://open.spotify.com/episode/3KMJgVRYKdaBcchucEC1hU?si=95026c0c955e452e

“Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero e allo stesso tempo debole del proprio essere.

Forza de “Lo sciccoso di Palermo” sono i numeri: 45 mila follower su TikTok e punte di un milione e 700 mila visualizzazioni per i suoi video in cui di diverte a girare per la città prendendo in giro la gente comune.

Giuseppe, che fa anche il venditore di bibite ambulante “rigorosamente abusivo” all’ingresso dello stadio Renzo Barbera durante le partite del Palermo Calcio, ha raccontato la sua vita dal carcere all’essere diventato un credente in Dio, dopo avere attraversato il triplo lutto della morte del fratello, della madre e del padre.

Una persona in cerca costante di un lavoro, il cui sogno resta quello di fare l’attore, possibilmente comico come quello che si vede sui social e che è tanto ammirato dai più piccoli e dai loro genitori.

Coinvolto nella puntata, in uno scherzo telefonico, anche l’attore Beppe Fiorello, con cui Lucido ha lavorato sul set.





