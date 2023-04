Partirà giorno 26 Aprile da Palermo un primo tour di Carlo Calenda nel territorio siciliano che toccherà anche le città di Mazzara del Vallo e Caltanissetta.

Un tour per incontrare iscritti e simpatizzanti siciliani, ma soprattutto per parlare di idee e proposte per il futuro della nostra regione.

“Iniziare questo giro della Sicilia proprio da Palermo è per noi estremamente importante, perché si riparte proprio dal rilancio di quel 15% dei consensi che proprio meno di un anno fa ci ha visti protagonisti in città.”-così Fabrizio Ferrandelli,membro della segreteria nazionale e capogruppo a sala delle Lapidi di Azione.

E sul senso di questo tour del leader di Azione interviene Michelangelo Giansiracusa, Commissario regionale del partito, che afferma: “Siamo estremamente contenti di poter avere il nostro leader, Carlo Calenda, nei nostri territori per parlare di temi, programmi e della nostra idea di Sicilia” – e prosegue “dopo una fase che ci ha visti impegnati nella strutturazione del partito in Sicilia, questo tour di Carlo segna l’inizio di un nuovo passo, fatto di proposte, impegno e ascolto.” conclude Giansiracusa.

Ecco di seguito le tappe previste:

Il 26 Aprile a Palermo ore 19:00, presso il Kalhesa, Palazzo Forcella de Seta (Foro Italico Umberto I, 21/A) ; Il 26 Aprile a Palermo ore 19:00, presso il Kalhesa, Palazzo Forcella de Seta (Foro Italico Umberto I, 21/A) ;

Il 27 Aprile a Mazara del Vallo incontro pubblico alle 19:00 presso il complesso San Carlo Borromeo, Via San Giovanni; Il 27 Aprile a Mazara del Vallo incontro pubblico alle 19:00 presso il complesso San Carlo Borromeo, Via San Giovanni;

Il 28 Aprile a Caltanissetta alle 17:30 un incontro con gli iscritti e simpatizzanti siciliani di Azione, presso Villa Barile in Via delle Calcare. Il 28 Aprile a Caltanissetta alle 17:30 un incontro con gli iscritti e simpatizzanti siciliani di Azione, presso Villa Barile in Via delle Calcare.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.