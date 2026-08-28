Il trofeo della Davis Cup arriva al Kalaja Tennis Club. Martedì 1° settembre 2026, per tutta la mattinata, il prestigioso simbolo del tennis mondiale sarà esposto presso la sede del circolo palermitano, in via Messina Marine 819.

Sarà un’occasione particolarmente significativa per ammirare da vicino il trofeo conquistato dalla Nazionale Italiana per tre edizioni consecutive, nel 2023, 2024 e 2025, e celebrare un periodo straordinario per il tennis azzurro.





La Coppa Davis rappresenta uno dei simboli più prestigiosi della storia del tennis Internazionale. Dalle imprese della squadra italiana del 1976 fino ai recenti successi della nuova generazione azzurra, il trofeo racchiude pagine indimenticabili dello sport nazionale e continua a ispirare giovani atleti e appassionati.





La sua esposizione al Kalaja Tennis Club offrirà agli sportivi, ai giovani e agli appassionati del territorio la possibilità di vedere da vicino uno dei trofei più importanti dello sport mondiale.

Nella stessa mattinata, alle ore 10:30, presso il Kalaja Tennis Club si terrà la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del Torneo Internazionale Tennis Europe Under 16 “Padre Pino Puglisi” inserito nel circuito Tennis Europe, in programma dal 7 al 13 settembre 2026, con le qualificazioni previste il 5 e 6 settembre.

Luogo: Kalaja Tennis Club, via Messina Marine, 819, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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