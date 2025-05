Caltanissetta. Sono Virginia Salemi (Podistica Messina) e Dario Longo (Universitas Palermo) i vincitori del XXIV Trofeo Kalat che si è disputato oggi a Caltanissetta.

La manifestazione, organizzata dalla Track Club Master di Caltanissetta, con il patrocinio del Comune di Caltanissetta e del Coni Sicilia, è stata valida come sesta prova del Grand Prix Sicilia di corsa su strada e come terza prova del GP interprovinciale di Caltanissetta ed Enna.

Giornata ventosa, nuvole e sole, in una domenica di fine maggio atipica per il clima. Lo spettacolo però non manca. Dapprima con i Master, poi con le categorie giovanili, fiore all’occhiello da sempre degli organizzatori.





Dieci chilometri certificati anche dalla World Athletics (ex IAAF). Tre giri del tradizionale percorso, tecnico e affascinante, che partendo da viale della Regione arriva dentro il centro cittadino prima di fare ritorno in un andirivieni di sali scendi che mettono alla prova gambe e polmoni degli atleti.

La gara al maschile vede il dominio del duo Universitas, composto da Longo e Conti (vincitore della scorsa edizione del Kalat) in terza battuta un ritrovato Mohamed Idrissi (Mega Hobby Sport), più staccato Salvatore Pizzitola anch’egli Universitas. L’epilogo è un arrivo di coppia con Longo che sopravanza Conti, per entrambi il tempo finale di 35’24. Terzo Idrissi con il tempo di 36’21, a ruota Pizzitola (36’27) e Simone Scorso (Talin Club Nicosia) in 36’48.

Al femmile vittoria come da copione per Virginia Salemi che bissa il successo ottenuto una settimana fa a Niscemi. Autoritaria come sempre nella condotta di gara, l’atleta di mister Aparo, ha dominato la gara chiudendo (al 25esimo posto assoluto) con il tempo di 40’35. Alle sue spalle, confermando quanto di buono sta facendo vedere in questa stagione, Alessandra Corvaia (Pol. Pegaso) con il tempo di 43’28. Terza la niscemese Francesca Alario (Corri Niscemi) in 45’39. Quarto posto la regolarissima Simona Sorvillo (Trinacria Palermo) in 46’16. A chiudere questa cinquina Gina Anna Maria Leone (Casone Noceto) in 46’55.





Piatto forte della giornata le gare riservate alle categorie giovanili, dagli Esordienti ai Cadetti/e, passando per i Ragazzi e Ragazze. Agonismo e impegno in questi piccoli atleti che non hanno disatteso le aspettative regalando spettacolo e ottimi spunti tecnici, lungo il tracciato ridotto.

Questi i risultati: Esordienti (5): Natan Giardina (Corri Serradifalco)/Vittoria Montante (Corri Serradifalco); Esordienti (8): Alessandro Seidita ( Sicilia Running Team)/ Aurora Rizzi (Cosmos Caltanissetta); Esordienti (10): Gabriele Adamo (Cosmos Caltanissetta)/Jasmine Case Alba (Sicilia Running Team). Ragazzi/e: Salvatore Croce Ferrigno (Atletica Caltanissetta)/ Carola Greco (Atletica Vittoria). Cadetti/e: Giovanni Grillo (Atletica Mazzarino)/Gloria Imbergamo (Atletica Caltanissetta). Tra gli allievi che hanno corso con i senior/master successo di Lorenzo Luci (Mega Hobby Sport).

Non solo agonismo, il Trofeo Kalat oggi ha aperto le porte a tutti gli appassionati con la “ViverEco Run for Fun”, una camminata non competitiva di 3,4 km, su un giro, pensata per chiunque desideri vivere l’emozione dell’evento in un clima di festa e benessere.

Premiazioni finali alla presenza, tra gli altri, dell’assessore allo sport del comune di Caltanissetta, Salvatore Petrantoni e del delegato provinciale del Coni, Giuseppe Anzaldi.





Ottima l’organizzazione della Track Club Master Caltanissetta del presidente Alessandro Giambra, che si è avvalso come sempre del suo gruppo, una macchina perfetta che si muove ormai in autonomia. Buono anche il ristoro curato da una rappresentanza di studenti del liceo classico Ruggero Settimo di Caltanissetta.

Il Grand Prix regionale di corsa su strada si ferma adesso per la pausa estiva, riprenderà a settembre con il IV Trofeo podistico Mazara 10 Fast.

Discorso diverso per il GP interprovinciale di Caltanissetta ed Enna che vivrà il suo clou proprio nel periodo estivo con distanze più ridotte e gare in serale. Il prossimo appuntamento è per sabato prossimo 31 maggio a Nicosia con il 2° Trofeo San Felice da Nicosia.

