Si è svolta a Vizzini la conferenza stampa che ha segnato un passaggio decisivo per la valorizzazione del patrimonio letterario del Verismo siciliano, ufficializzando la nascita del Parco Letterario®️ Giovanni Verga e Luigi Capuana – “I luoghi del Verismo a Vizzini, Mineo e Licodia Eubea” e il suo ingresso nella rete nazionale dei Parchi Letterari. Un momento di alto profilo culturale e istituzionale, che ha posto al centro il ruolo dei territori come luoghi narranti, capaci di trasformare la memoria letteraria in esperienza viva, educativa e turistica.

Ad aprire i lavori sono stati Pietro La Rocca, per il Centro Studi C.E.S.T.A., e Fabiola Di Benedetto, Assessore ai Beni e alle Attività Culturali del Comune di Vizzini, che hanno sottolineato il valore strategico del progetto per il territorio e per la costruzione di una visione culturale condivisa.

Cuore dell’incontro è stato l’intervento di Stanislao de Marsanich, Presidente dei Parchi Letterari Italiani, che ha evidenziato l’importanza dei Parchi Letterari come strumenti capaci di unire letteratura, paesaggio e comunità: «I Parchi Letterari non sono luoghi statici, ma spazi vivi, in cui la parola scritta incontra i territori e diventa racconto condiviso, motore di sviluppo culturale e turistico».

Sono intervenuti il Vicesindaco del Comune di Licodia Eubea, Benedetto Interligi, in rappresentanza dell’amministrazione comunale coinvolta nel progetto; la Presidente del Centro Studi C.E.S.T.A., Marisa Casemi, che ha ripercorso le tappe del lavoro svolto fino al riconoscimento ufficiale del Parco; e il Sindaco di Comiso, Maria Rita Annunziata Schembari, che ha raccontato l’esperienza del Parco Letterario Gesualdo Bufalino nella sua città.

Nel corso della conferenza hanno portato il loro contributo Gianni Petino e Giuseppe Biazzo, rispettivamente professore e ricercatore dell’Università degli Studi di Catania, che hanno offerto una lettura scientifica e accademica del valore del Verismo e dei suoi luoghi. Sono intervenuti inoltre Carlo Capuana, discendente di Luigi Capuana, Francesco Pignataro, Presidente dell’I.T.S. “Steve Jobs, che ha sottolineato il ruolo della formazione e delle competenze nella valorizzazione culturale, e Paolo Ragusa, presidente nazionale ANCOS UNCI. «La presentazione del Parco letterario del Verismo dedicato a Giovanni Verga e Luigi Capuana- ha detto Paolo Ragusa- rappresenta un passaggio decisivo per la storia culturale di questo territorio. Oggi celebriamo un evento che segna una svolta concreta: l’istituzione del Parco non è soltanto un atto simbolico, ma una scelta capace di incidere sul futuro e sulle prospettive di sviluppo culturale e identitario dell’area. Il valore di questo progetto dipenderà dalla capacità collettiva di dargli continuità, visione e concretezza nel tempo. Per questo rivolgiamo un ringraziamento sentito agli amministratori locali, ai sindaci dei Comuni coinvolti, in particolare al sindaco di Vizzini e alla sua amministrazione, che continuano a rappresentare il cuore pulsante delle politiche culturali del territorio, così come a tutti coloro che, a vario titolo, stanno investendo energie e risorse in questo percorso. Oggi il Parco è una realtà tangibile. La fase preliminare, finanziata dalla Regione Siciliana, ha consentito di costruire un’infrastruttura culturale solida, sulla quale ora si innestano le attività di organizzazione e promozione. Siamo orgogliosi che questo progetto sia nato da un’intuizione condivisa e dalla cooperazione sociale del territorio, dimostrando come la cultura possa diventare motore di crescita, coesione e futuro».

Nel corso dell’incontro sono stati presentati in anteprima il videoclip promozionale ufficiale, con protagonista l’attore siciliano Domenico Centamore, e il sito web del Parco Letterario®️, strumenti fondamentali per la comunicazione istituzionale e per la costruzione di itinerari letterari, educativi e turistico-culturali coerenti con l’identità verista dei luoghi.

L’iniziativa é stata promossa dall’Associazione Centro Studi C.E.S.T.A., in qualità di ente gestore del Parco Letterario® Giovanni Verga e Luigi Capuana, quale momento conclusivo del progetto propedeutico Verso “Il Parco Letterario del Verismo”, avviato con l’obiettivo di strutturare un percorso condiviso di riconoscimento, valorizzazione e promozione dei luoghi verghiani e capuaniani presenti nei Comuni di Vizzini, Mineo e Licodia Eubea.

L’evento si colloca all’interno del percorso istituzionale avviato dalla Regione Siciliana con D.D.G. n. 1159 del 6 marzo 2025, che ha riconosciuto il Comune di Vizzini quale ente beneficiario del contributo straordinario previsto dall’art. 7, comma 3, della Legge Regionale 30 gennaio 2025, n. 3.

