Le tradizioni culinarie altavillesi nel Villaggio di Natale organizzate dalla Pro Loco di Altavilla Milicia APS, con il patrocinio della Regione e dell’amministrazione comunale.

In programma il 14 e 15 dicembre attività, spettacoli, delizie gastronomiche da gustare negli stand di street food, mercatini artigianali e tante sorprese per grandi e piccini che renderanno l’evento indimenticabile.

Altavilla Milicia sorge su una collina a 73 m s.l.m., in posizione panoramica, come una terrazza sul Mar Tirreno. Il belvedere e il santuario mariano costituiscono le attrattive principali del paese. Il belvedere è costituito da due piazze contigue poste all’estremità settentrionale dell’altura su cui sorge il centro abitato, proprio di fronte al mare. Il panorama che si ammira va da Capo Zafferano a Cefalù, sino alle isole Eolie. La via principale è stata denominata via Loreto.

Il santuario Mariano Diocesano, che si affaccia sul Belvedere, fondato nel XVII secolo, ospita il Quadro della Madonna, opera di un artista di cultura toscana, attento alle tematiche giottesche e la cui attività è da porre entro la seconda metà del XIV secolo. Tra i monumenti da segnalare gli affascinanti ruderi della chiesa di Santa Maria di Camporosso, Più a valle, non molto distante dalla Chiesazza, si trova il cosiddetto Ponte Normanno, sul torrente San Michele. In riferimento alla tradizione culinaria importante è la produzione della salsiccia locale e dei suoi prodotti di pasticceria.

Il presente progetto elaborato dalla Pro Loco di Altavilla Milicia si pone come obiettivo la promozione e l’organizzazione di un percorso che consenta ai turisti di scoprire e vivere l’autenticità del nostro territorio, attraverso le sue eccellenze culinarie e le attrazioni locali.

Innanzitutto, si propone di creare un itinerario turistico che includa le principali attività commerciali paesane. Questo permetterà ai visitatori di entrare in contatto diretto con i produttori locali, conoscere le tradizioni e i metodi di lavorazione dei prodotti tipici e acquistare souvenir e prodotti enogastronomici di alta qualità.

Parallelamente, si organizzeranno visite guidate presso le attrazioni del territorio, come i siti storici, i musei locali e le bellezze paesaggistiche. Durante queste visite, i turisti avranno l’opportunità di conoscere la storia e la cultura del luogo, arricchendo così la loro esperienza di viaggio.

Per rendere il tour enogastronomico ancora più coinvolgente, si prevede di organizzare un villaggio del gusto, all’interno del quale le aziende locali proporranno degustazioni di prodotti tipici, offrendo ai visitatori l’opportunità di assaporare le specialità del territorio e di apprezzarne la qualità e l’autenticità. Saranno anche organizzate esperienze culinarie, come corsi di cucina e workshop di abbinamento cibo-vino, in cui i partecipanti potranno imparare a preparare piatti tipici utilizzando gli ingredienti locali.

Per promuovere il tour enogastronomico, si lavorerà sulla creazione di materiali promozionali, come brochure, che forniranno informazioni dettagliate sulle attività commerciali, le attrazioni e le esperienze culinarie proposte. Inoltre, si utilizzeranno i canali digitali, come il sito web e i social-media, per diffondere le informazioni sul tour e interagire con i potenziali turisti.

Infine, si cercheranno collaborazioni con altre associazioni locali, gli enti pubblici e le strutture ricettive del territorio, al fine di creare pacchetti turistici completi e attrattivi, che includano il tour enogastronomico come esperienza unica e autentica.

L’obiettivo finale del progetto è quello di promuovere il turismo sostenibile nel nostro territorio, valorizzando le risorse locali, sostenendo le attività commerciali paesane e offrendo ai turisti un’esperienza indimenticabile, che li avvicini alla cultura, alla tradizione e alla bellezza del luogo.

il villaggio enogastronomico

Il villaggio si svilupperà nello spazio del Belvedere accanto alla Basilica minore Madonna della Milicia. Verranno posizionati delle casette e gazebi che saranno messi a disposizione dei produttori locali , in tali stand i produttori proporranno i prodotti tipici di gastronomia e pasticceria delle aziende locali con i vari street-food.

Luogo: BELVEDERE , VIA PIAZZA ALDO MORO , 1, ALTAVILLA MILICIA, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 14/12/2024

Data Fine: 15/12/2024

Ora: 17:00

Artista: proloco Altavilla Milcia aps

Prezzo: 0.00

