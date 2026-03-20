Il golfo di Sferracavallo si prepara a colorarsi con le vele di centoquaranta surfisti pronti a darsi battaglia per la I tappa di Coppa Italia Techno 293 & IQFoil. L’evento, organizzato dal Circolo Velico Sferracavallo e inserito nel calendario ufficiale della Federazione Italiana Vela, trasformerà la borgata marinara nel cuore pulsante del windsurf nazionale da oggi, fino a domenica.

L’appuntamento si conferma un eccezionale volano di aggregazione capace di unire l’intera penisola, coinvolgendo ventinove circoli velici distribuiti su quattordici province. Da Bolzano a Messina, passando per Cagliari, Livorno, Civitavecchia, Ancona e Ravenna, i migliori talenti italiani sono pronti a sfidarsi nelle acque siciliane in un clima di sana competizione sportiva.





Il programma agonistico entra nel vivo oggi, con un momento di coordinamento fondamentale fissato per le ore 12: tutti gli atleti si riuniranno presso Casa Quarara (sede sportiva del Circolo, al porticciolo) per i rispettivi skipper meeting, necessari a definire i dettagli tecnici delle regate. Subito dopo sarà dato il segnale di avviso per la prima prova che vedrà scendere in acqua le classi IQFoil, nelle categorie Youth e Junior, e i Techno 293 per le divisioni Under 13, Under 15, Under 17, Plus ed Experience. Per i giovanissimi atleti della categoria Kids, appartenenti alle divisioni CH3 e CH4, l’attesa durerà ancora poche ore, poiché il loro debutto tra le boe è previsto per la giornata di domani.





La flotta presente a Sferracavallo vanta numeri importanti che testimoniano la vitalità del movimento velico italiano. In gara si sfideranno quarantasette specialisti del foil, con trentadue atleti nella categoria maschile e quindici in quella femminile. A questi si aggiungono settantaquattro surfisti della classe Techno 293 e diciotto piccoli atleti dei raggruppamenti Kids. Confidando in condizioni meteo ottimali, il golfo di Sferracavallo si appresta a dimostrare ancora una volta perché sia considerato un campo di gara privilegiato per i talenti della FIV e per le classi olimpiche.





Luogo: CIRCOLO VELICO SFERRACAVALLO, via scalo di sferracavallo, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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