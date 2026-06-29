Si è conclusa con grande partecipazione la cerimonia di premiazione del concorso ideato e promosso dalla Presidente di S.R.R. Daniela Fiandaca, nell’ambito della campagna “SE MI LASCI NON VALE”, iniziativa finanziata dal bando di Comunicazione ANCI-CONAI. Padrino d’eccezione il maestro Domenico Pellegrino.

Castellana Sicula (PA), 26 giugno – Piazza S. Francesco di Paola a Castellana Sicula si è trasformata oggi in un laboratorio a cielo aperto di creatività, sostenibilità e cittadinanza attiva per l’evento finale del concorso ImballArt. L’iniziativa, promossa dalla S.R.R. Palermo Provincia EST S.C.p.A. nell’ambito del progetto di comunicazione ambientale “SE MI LASCI NON VALE” — finanziato dal bando di Comunicazione ANCI-CONAI — e in collaborazione con Ancitel Energia e Ambiente, ha celebrato il connubio virtuoso tra il linguaggio universale dell’arte e le buone pratiche del riciclo degli imballaggi e dei rifiuti.





Il pomeriggio ha preso il via con un’ampia partecipazione di famiglie e bambini, coinvolti in laboratori ludico-educativi sul riciclo e in attività immersive grazie all’uso di visori di realtà virtuale. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Castellana Sicula, Francesco Calderaro, e del Consigliere della Città Metropolitana di Palermo, Angelo Conti, l’evento – moderato da Giuseppe Rinaldi (Senior Advisor di Ancitel Energia e Ambiente) – è entrato nel vivo con la presentazione delle opere d’arte realizzate dagli artisti in gara.

A guidare il pubblico alla scoperta delle installazioni è stato il Padrino della manifestazione, il maestro Domenico Pellegrino, artista di fama internazionale noto per la sua capacità di fondere la tradizione siciliana con la Pop Art, che ha sottolineato il valore del riuso dei materiali come forma di rigenerazione culturale e ambientale.





Il momento più atteso della serata è stato la proclamazione del vincitore del concorso “ImballArt”, l’artista Mario Bellomo, la cui opera “È TARDI!…FAI LA DIFFERENZA!” si è aggiudicata il primo posto. Il progetto ha conquistato la giuria per il suo straordinario impatto comunicativo e per la capacità di trasformare i materiali di recupero in un’ urgente dichiarazione ecologica.

A chiudere la manifestazione l’intervento di Daniela Fiandaca, Presidente del CdA della SRR Palermo Est, che ha espresso grande soddisfazione per la riuscita del progetto:





“Vedere questa piazza viva, con così tanti bambini entusiasti e artisti che hanno saputo trasformare i rifiuti in bellezza, è la dimostrazione che il messaggio di ‘SE MI LASCI NON VALE’ ha fatto centro. Grazie alle risorse del bando di Comunicazione ANCI-CONAI abbiamo potuto dare vita a un percorso di sensibilizzazione potente ed efficace. Il concorso “ImballArt” non è stato solo una competizione artistica, ma un invito collettivo a considerare l’imballaggio non come un rifiuto, ma come una risorsa. A nome della SRR Palermo EST, ringrazio l’amministrazione di Castellana Sicula, i partner di Ancitel Energia e Ambiente e tutti gli artisti che hanno condiviso con noi la loro visione di una Sicilia più attenta al riciclo e alla sostenibilità d il Comune di Castellana Sicula per l’ospitalità.”

La serata si è conclusa con un aperitivo di saluto rivolto a tutta la cittadinanza presente.

Luogo: Castellana Sicula (PA), Piazza S. Francesco di Paola , CASTELLANA SICULA, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.