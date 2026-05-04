Palermo 4 maggio 2026 – L’area alternativa Le Radici del Sindacato della Cgil ricorderà Peppino Impastato con tre giorni di iniziative, confronto e memoria dal titolo ”Democrazia, Lavoro, Scuola, Territori”.

Il 7 e l’8 maggio, mattina e pomeriggio, si svolgeranno i dibattiti con focus su grandi temi come il Ponte sullo Stretto, viabilità e dissesto idrogeologico in Sicilia, crisi della democrazia e scuola, ruolo della Cgil, protocollo antimafia siglato con Casa Memoria. Un appuntamento di approfondimento ed elaborazione collettiva che riunisce ogni anno nel nome di Peppino Impastato dirigenti sindacali, esperti, docenti universitari, attivisti.

L’8 maggio alle 15 sarà presentato in anteprima nazionale il cortometraggio “Andante Ostinato” – Sulle orme di Peppino Impastato, di Martin Enrico Iglesias. Il 9 maggio alle 10.30 la visita ai luoghi della memoria e alle 16.30 il corteo in memoria di Peppino Impastato, da Radio Aut a Casa Memoria, a conclusione delle tre giornate.

“Come area alternativa della Cgil, continuiamo ogni anno in nome di Peppino la battaglia contro la mafia attraverso azioni concrete sul territorio, come la battaglia contro il ponte sullo Stretto di Messina e quella per una scuola democratica e antifascista- afferma Saverio Cipriano, portavoce in Sicilia di “Le Radici del Sindacato”- Parleremo anche della viabilità dissestata in Sicilia e del dissesto geologico: non solo Niscemi ma anche Belmonte Mezzagno, un paese isolato da 4 anni. Tre giorni di memoria, analisi e proposte durante i quali presenteremo il protocollo siglato tra la Cgil nazionale e Casa Memoria, per diffondere alle giovani generazioni la cultura dell’antimafia e dei diritti attraverso il pensiero e le azioni di Peppino”.

Il PROGRAMMA

– Il 7 maggio dalle 10 alle 13 focus su “Grandi opere, democrazia, territori”. Interverranno: Carmelo Chitè, dell’assemblea generale Cgil Sicilia, Luigi Giove, della segreteria nazionale Cgil, Josè Sudano, segretario generale Fp Cgil Siracusa e coordinatore nazionale Fp Cgil Vigili del Fuoco, Guido Signorino, docente Università di Messina, Giovanni Pistorio, segretario generale Fillea Cgil Sicilia, Aurora Notarianni, giuslavorista, Maurizio Milone, sindaco di Belmonte Mezzagno, Luigi Sturniolo, assemblea No Ponte.

– Il 7 maggio dalle 15 alle 17: “La Cgil che verrà”. Sarà presentato il docufilm “Il prezzo della legalità”, inchiesta sul sistema di abusi che sfrutta il decreto flussi. Interverranno: Peppe Scifo, responsabile politiche immigrazione europee e internazionali della Cgil, Serena Sorrentino, presidente della Commissione per il Programma della Cgil, Alfio Mannino segretario generale Cgil Sicilia, Caterina Altamore, assemblea nazionale Cgil, Alessandro Bellavista, docente diritto del lavoro Università di Palermo, Piergiorgio Morosini, presidente del Tribunale di Palermo, Mario Lavezzi, docente di Economia Università di Palermo.

– L’8 maggio dalle 10 alle 13 focus su “Crisi democrazia e scuola” Interverranno: Michele Arena, educatore, autore del libro “Dipende dalla classe”, Giovanna Mezzatesta, dirigente scolastico liceo Bottoni di Milano e Katia Perna, dell’assemblea nazionale Cgil, che coordina il dibattito.

– L’8 maggio dalle 15 alle 17.30: protocollo Casa Memoria-Cgil. Interverranno Mario Ridulfo, segretario generale Cgil Palermo, Saverio Cipriano, assemblea regionale Cgil, Lara Ghiglione, segreteria nazionale Cgil, Luisa Impastato, Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, David Gentili, comitato antimafia comune di Milano, Ilaria Ramoni, consulente commissione parlamentare antimafia, Davide Aiello, comitato Andrea Raia, associazione familiari vittime di mafia, Rossana Rossi, segretario generale Cgil Toscana.

Sarà presentato in apertura dei lavori il cortometraggio “Andante Ostinato” – Sulle Orme di Peppino Impastato, realizzato lo scorso anno da Martin Enrico Iglesias, Area Comunicazione del Comune di Milano, “un documentario visivo sull’attualità di un pensiero di lotta e di esistenza ribelle da tramandare”. Impastato appare tra i passi ostinati che calpestano ogni anno la strada da Terrasini a Cinisi, nella musica cadenzata, nel paesaggio che scorre tra il mare, la roccia e il cielo di Sicilia, nelle parole di chi lo ha amato. Le citazioni di Peppino appaiono sullo schermo come pause necessarie, “ostinate”. Le parole sono di Giovanni Impastato, Luisa Impastato, Saverio Cipriano e Luigi Giove, che raccontano la militanza politica di Peppino Impastato, a partire dalla rottura coraggiosa che avvenne prima di tutto dentro una famiglia di origini mafiose.

– Il 9 maggio alle 10.30 la visita ai luoghi della memoria e alle 16.30 il corteo in memoria di Peppino Impastato, da Terrasini a Cinisi.





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